دو عضو شورای شهر سرپل‌ذهاب سلب عضویت شدند

کرمانشاه- فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: بهرام اکبری و کیوان امینی، دو عضو شورای شهر، بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت سلب عضویت شدند و شیرزاد صیدی و مسعود مروتی جایگزین آنان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسن رحیمی اظهار کرد: بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور، عضویت دو عضو شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب، بهرام اکبری و کیوان امینی، به صورت دائم لغو شده است.

وی افزود: در پی این تصمیم، دو عضو علی‌البدل شورا، شیرزاد صیدی و مسعود مروتی، به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب معرفی و جایگزین افراد پیشین شدند.

رحیمی تأکید کرد: این تغییرات در راستای اجرای قانون، حفظ انسجام شورا و ارتقای کیفیت عملکرد آن صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد با حضور اعضای جدید، روند تصمیم‌گیری و خدمت‌رسانی به شهروندان با همدلی، شفافیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از همه اعضای شورا خواست با همگرایی و تمرکز بر مسائل شهری، در مسیر توسعه و آبادانی شهر گام بردارند.

