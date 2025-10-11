به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسن رحیمی اظهار کرد: بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور، عضویت دو عضو شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب، بهرام اکبری و کیوان امینی، به صورت دائم لغو شده است.

وی افزود: در پی این تصمیم، دو عضو علی‌البدل شورا، شیرزاد صیدی و مسعود مروتی، به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر سرپل‌ذهاب معرفی و جایگزین افراد پیشین شدند.

رحیمی تأکید کرد: این تغییرات در راستای اجرای قانون، حفظ انسجام شورا و ارتقای کیفیت عملکرد آن صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد با حضور اعضای جدید، روند تصمیم‌گیری و خدمت‌رسانی به شهروندان با همدلی، شفافیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب همچنین از همه اعضای شورا خواست با همگرایی و تمرکز بر مسائل شهری، در مسیر توسعه و آبادانی شهر گام بردارند.