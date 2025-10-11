بدری: ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال از یک منزل مسکونی در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری به نقش مخرب فعالیت استخراج رمز ارزها در نظام اقتصادی و شبکه توزیع برق به دلیل مصرف زیاد اشاره کرد و افزود: یکی از ماموریت‌های مجموعه انتظامی برخورد با دستگاه های غیرمجاز استخراج ارزهای دیجیتال، کشف و جمع‌آوری آنهاست و این امر با جدیت و به طور مستمر انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در پی اطلاعات پلیسی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال داخل یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های زنجان، بررسی موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

بدری گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از این مکان، ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف کردند.

پایان سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه کاره این شهرستان با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ محمد مهدیخانی با بیان اینکه مشارکت مردم و دستگاه‌ها و همکاری آنها با مجموعه انتظامی برای کاهش وقوع سرقت ضروری است، اظهار داشت: توجه به هشدارها و توصیه‌های پلیس و رعایت نکات حفاظتی توسط مردم از بروز بسیاری از سرقت‌ها جلوگیری می‌کند.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهرستان زنجان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان تصریح کرد: پس از شناسایی متهم و هماهنگی قضایی، ماموران انتظامی او را دستگیر کردند که به ۱۴ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد.

این مقام انتظامی بیان داشت: سارق با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودروی شوتی حامل لوازم کوهنوردی قاچاق در زنجان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف ۲۵۰ عدد انواع لوازم کوهنوردی قاچاق از یک دستگاه پژو شوتی به ارزش هشت میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ بدری گفت: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پژو شوتی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از خودروی توقیفی، ۲۵۰ عدد انواع لوازم کوهنوردی خارجی قاچاق کشف شد، افزود: در این راستا یک نفر متهم دستگیر، تحویل مراجع قضایی و خودرو روانه پارکینگ شد.

این مقام انتظامی استان افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای مکشوفه هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان از شهروندان خواست با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، در حمایت و پشتیبانی از منابع ملی سهیم باشند.