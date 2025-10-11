  1. بین الملل
آتش سوزی در بیمارستانی در سوریه

منابع سوری از آتش سوزی در انبار نگهداری اوراق و لوازم پزشکی کادر پرستاری، بیمارستان کودکان در دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، رسانه‌های سوری از وقوع یک آتش سوزی در بیمارستان کودکان در دمشق خبر می‌دهند.

این منابع بیان کردند که این آتش سوزی در پی اتصال برق در طبقه پنجم بیمارستان کودکان دمشق رخ داده است.

از طرفی دیگر دیانا الاسمر مدیر این بیمارستان خبر داد که این آتش سوزی در انبار نگهداری اوراق و لوازم پزشکی کادر پرستاری رخ داده است.

این مقام سوری افزود که آسیبی به دستگاه‌های انکوباتور وارد نشده و بلافاصله پس از آتش سوزی از محل تخلیه شدند.

دیانا الاسمر تاکید کرد: آتش سوزی مهار شده است.

