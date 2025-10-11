۱۸۶ مدرسه تنگستان با هدف صیانت از سلامت دانش آموزان بازدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کازرونی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بازدید بهداشت محیط مدارس یکی از مهمترین اقدامات در راستای حفظ سلامت دانشآموزان است که باهدف ارزیابی وضعیت بهداشت، کنترل و پیشگیری از بیماریها و ارتقا شرایط محیطی مدارس انجام میشود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: ارزیابی نورپردازی و تهویه در کلاسها و فضاهای عمومی مدرسه، وضعیت نظافت و بهداشت عمومی، شناسایی مناطق خطر، بررسی سیستمهای فاضلاب و لولهکشی، بررسی بهداشت آبخوریها و اطمینان از وجود آب تمیز و مناسب ازجمله ارزیابیهایی است که در مدارس انجام میشود.
کازرونی تصریح کرد: بازدید از مدارس تنها در ابتدای بازگشایی مدارس انجام نمیشود بلکه این بازدیدها در طول سال تحصیلی نیز بهصورت منظم و دورهای در جهت پایش شرایط بهداشتی و اعمال اصلاحات ادامه دارد.
کازرونی با تأکید بر رعایت بهداشت مواد غذایی در مدارس خاطرنشان کرد: تنها مواد خوراکی مجاز مطابق دستورالعملهای بهداشتی باید در بوفه مدارس به دانشآموزان عرضه شود.
