به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه آئین تکریم و معارفه رئیس اداره بهزیستی تربت‌جام با حضور مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، دستیار عالی مدیرکل و مسئول کمیته انتصابات، رئیس اداره حراست در محل فرمانداری این برگزار شد.

در ادامه مراسم، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی بر ضرورت تعاملات بین‌دستگاهی، سیاست‌گذاری منسجم و مشارکت همه‌جانبه در پیشبرد برنامه‌های حمایتی و توانبخشی تأکید کرد.

مهدی برجی با اشاره به گستره خدمات سازمان بهزیستی ادامه داد: تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی به نوعی با مأموریت‌های این سازمان در ارتباط‌اند و موضوع مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت نیازمند توجه ویژه است.

وی خواستار تقویت ارتباط میان اداره بهزیستی و فرمانداری شهرستان شد و از سرپرست جدید خواست تا با نگاهی جامع به حوزه‌های پیشگیری، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی ورود پیدا کند.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌رضوی ضمن اعلام تأمین اعتبار برای تکمیل ۹ واحد مسکن در مرحله نازک‌کاری، از برنامه‌ریزی در خصوص تأمین جهیزیه مددجویان زیر دهک سه درآمدی خبر داد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین شهرستان تأکید نمود.

در ادامه فرماندار شهرستان تربت‌جام ضمن تأکید بر نقش اجتماعی و انسانی اداره بهزیستی، تغییرات مدیریتی را بخشی از پویایی نظام اداری دانست و از تلاش‌های علی بایگی قدردانی کرد.

محسن مه‌آبادی با اشاره به جمعیت بالای شهرستان، خواستار به‌صفر رساندن پشت نوبت مستمری مددجویان شد و تأکید کرد: خدمت در سازمان بهزیستی یک تکلیف انسانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه ویژه به موضوع تأمین مسکن محرومان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مددجویان، و رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های شهرستان برشمرد و تأکید کرد: تربت‌جام باید فراتر از یک شهرستان عادی در استان دیده شود.