قرعه نمایندگان هرمزگان در مرحله سوم جام حذفی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه قرعهکشی مرحله سوم رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور برگزار شد و بر اساس نتایج این قرعه، تیمهای شناورسازی قشم، پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان به عنوان نمایندگان فوتبال هرمزگان باید به ترتیب به مصاف آکادمی بلوچ چابهار، نفت و گاز گچساران و اسپاد الوند تهران بروند.
در این مرحله تیمهای لیگ دسته اول کشور نیز به مسابقات اضافه شدهاند تا رقابتها از حساسیت و کیفیت بالاتری برخوردار شود.
تیم شناورسازی قشم در بندرعباس میزبان آکادمی بلوچ چابهار خواهد بود. نماینده سیستان و بلوچستان با ترکیبی جوان و منسجم برای نخستینبار حضور در این مرحله از جام حذفی را تجربه میکند و در تلاش است تا شگفتیساز شود.
تیم پالایش نفت بندرعباس نیز باید در گچساران به مصاف نفت و گاز برود. دو تیم هفته گذشته در رقابتهای لیگ دسته یک برابر هم قرار گرفتند که پالایش با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست داد دیداری که حالا در جام حذفی میتواند رنگ انتقام داشته باشد.
سومین نماینده فوتبال استان، فولاد هرمزگان است که در تهران با اسپاد الوند دیدار خواهد کرد. فولادیها با انصراف سپیدرود رشت در مرحله قبل بدون انجام بازی به این مرحله صعود کردهاند و اکنون در اندیشه شروعی مقتدرانه در جام حذفی هستند.
مرحله سوم جام حذفی فوتبال کشور فرصتی دوباره برای تیمهای لیگهای پایینتر است تا با درخشش در این رقابتها نام خود را در میان مدعیان فوتبال ایران ثبت کنند.
نظر شما