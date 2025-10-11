صدور حکم حبس برای ۴ کارمند متخلف به اتهام جعل مدارک تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صالحی عصر شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد به پرونده مهم تسهیلات اشتغال روستایی در این استان اشاره کرد و گفت: این پرونده مربوط به سه دستگاه شامل صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و اداره کار بود که در نهایت، برای ۲۹ نفر از کارکنان این ادارات کیفرخواست صادر گردید.

وی افزود: این پرونده مربوط به انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بود که با پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی، اکنون در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

رئیس کل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد این سازمان در حوزه‌های اشتغال‌زایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌های توسعه‌ای تصریح کرد: در زمینه پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در استان، اقدامات متعددی صورت گرفته است.

پرداخت ۸۵۸ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی نقش فعالی در ساماندهی تسهیلات ازدواج داشته است، افزود: با ورود این سازمان، امسال ۸۵۸ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده و در حال حاضر، مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

صالحی ادامه داد: در بخش فرزندآوری و حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور نیز، تعداد هزار و ۲۶۳ نفر از متقاضیان واجد شرایط موفق به دریافت تسهیلات مربوطه به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان شده‌اند.

وی به موضوع تسهیلات مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در این بخش، بانک صادرات شهرستان‌ها همکاری مطلوبی با متقاضیان داشته و تسهیلات موردنیاز پرداخت شده است، هرچند در ابتدا برخی مشکلات سبب نارضایتی مردم شده بود، اما با پیگیری‌های سازمان بازرسی، این مشکلات برطرف شده است.

۱۹۵ شکایت ثبت‌شده در ملاقات‌های مردمی

بازرس کل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ملاقات‌های مردمی و رسیدگی به شکایات اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، هزار و ۲۸۲ نفر در جلسات ملاقات مردمی حضور یافتند و مشکلات آن‌ها بررسی که از این تعداد، ۱۹۵ شکایت ثبت‌شده و تمامی موارد تعیین‌تکلیف شده‌اند.

وی افزود: در حوزه گزارش‌های فساد، تاکنون هزار و ۴۶۳ مورد گزارش از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور ثبت و بررسی شده که این آمار بیانگر اعتماد عمومی به نظام نظارتی است همچنین هزار و ۶۵۸ گزارش مرتبط با نقض قوانین نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شناسایی ۳ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان

صالحی با اشاره به مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در این بخش، مبلغ ۳ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال فرار مالیاتی شناسایی شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به پزشکان، فعالان اقتصادی و دیگر اصناف بوده است.

تعیین‌تکلیف ۳۰۲ ردیف کالا در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

وی همچنین از تعیین‌تکلیف ۳۰۲ ردیف کالای موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش ۴۶ میلیارد ریال خبر داد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، به حمایت از تولید و حفظ محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش گازهای فلر، با ورود سازمان بازرسی و همکاری مجموعه مدیریتی شرکت نفت گچساران، حدود ۱۵ میلیون مترمکعب کاهش گازسوزی محقق شده است که این گازها وارد چرخه تولید شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد پس از خوزستان، دومین استان کشور در کاهش گازسوزی مشعل‌ها به شمار می‌رود، افزود: با اجرای این طرح، مشعل‌های گازسوز به استانداردهای لازم نزدیک شده و علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست، زمینه بهره‌برداری از گازهای فلر در بخش تولید فراهم شده است. ود.

بازرس کل استان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان گفت: در شهرستان گچساران، برخی واحدهای تولیدی با مشکلات مالی روبه‌رو بودند که با همکاری دستگاه‌های مربوطه و پیگیری سازمان بازرسی، بخش عمده‌ای از این مشکلات رفع شده است.

۸۳ درصد پرونده‌های سازمان بازرسی منجر به صدور کیفرخواست شده است

وی افزود: ۸۳ درصد پرونده‌های سازمان بازرسی منجر به صدور کیفرخواست شده است

صالحی اظهار کرد: سازمان بازرسی در بسیاری از موارد از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج که به تنهایی قادر به انجام کار نبودند، ورود کرده و اقدامات مؤثری در راستای سلامت عمومی و خدمت به مردم انجام داده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی برای تشخیص و درمان بیماران سرطانی تأمین و راه‌اندازی شده است که نقش مهمی در بهبود خدمات درمانی بیماران دارد. همچنین، یک دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید در بیمارستان نرگسی گچساران نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

محکومیت شهردار سابق گچساران

بازرس کل استان همچنین به رسیدگی به تخلفات مالی و تسهیلاتی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، پرونده‌های متعددی بررسی و تعیین تکلیف شده است که می‌توان به پرونده شهردار سابق گچساران که به اتهام سوءاستفاده و تضییع اموال دولتی تحت پیگرد قرار گرفت و در نهایت، حکم قطعی محکومیت هر یک به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی صادر شد.

وی افزود: در پرونده معروف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نارضایتی گسترده‌ای در سطح استان ایجاد کرده بود، حدود ۸ هزار پرونده مرتبط با تسهیلات اشتغال‌زایی مورد بررسی قرار گرفت و کیفرخواست‌های لازم علیه مدیرکل سابق و چند تن از همکاران وی صادر شد.

معرفی ۲۹ کارمند متخلف در بحث تسهیلات اشتغال روستایی به دادگاه

وی اظهار کرد: در بخش کشاورزی نیز با نظارت و پیگیری‌های انجام شده که بسیاری از مشکلات موجود برطرف و وضعیت تولید بهبود یافته است هر چند اقداماتی برای مدیریت منابع آبی و کاهش هدررفت آب به میزان ۱۵ میلیون مترمکعب انجام شده است.

شناسایی کارمندان متخلف در پرونده جعل مدارک تحصیلی

بازرس کل استان یکی از مشکلات جدی ادارات را استفاده برخی افراد از مدارک تحصیلی جعلی عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه، برخی کارکنان با ارائه گواهینامه‌ها و مدارک جعلی، از مزایای غیرقانونی مانند ارتقای شغلی و افزایش حقوق بهره‌مند شده بودند. این اقدام، مصداق بارز بی‌انصافی و تخلف اداری است.

وی افزود: در این زمینه، چهار نفر شناسایی شدند که اقدام به جعل مدرک کرده بودند که برای دو نفر از آنان حکم دو سال حبس تعزیری و برای دو نفر دیگر، هر کدام یک سال حبس تعزیری صادر شد.

برگشت همه مزایای غیرقانونی جعل مدارک تحصیلی

صالحی ابراز کرد: تمامی مزایای غیرقانونی دریافت‌شده توسط این افراد بازگردانده شد تا عدالت در دستگاه‌ها برقرار شود.

اصلاح تعرفه‌های گاز و ارتقای آموزش مدیران موجب کاهش تخلفات اداری شد

وی با اشاره به اینکه در بخش تولید، یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی، تعرفه‌های بالای گاز بود که فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کرد، ابراز کرد: یک واحد تولید قارچ با قبض گازی معادل ۱۲۰ میلیون تومان مواجه شده بود که به‌اشتباه با تعرفه خانگی محاسبه می‌شد که با ورود و پیگیری سازمان بازرسی، تعرفه این واحدها به تعرفه کشاورزی تغییر یافت و مبلغ پرداختی به دو میلیون تومان کاهش پیدا کرد زیرا این اقدام در راستای حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های غیرمنصفانه انجام شد و نقش مؤثری در پایداری فعالیت واحدهای تولیدی داشت.

بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد آموزش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یکی از اولویت‌های مهم سازمان عنوان کرد و گفت: آموزش، نقش اساسی در پیشگیری از تخلفات اداری دارد که به همین منظور، با همکاری استانداری، برنامه‌های آموزشی مؤثر و هدفمند برگزار شد که نتیجه آن، کاهش چشمگیر پرونده‌های بازرسی و ارتقای عملکرد ادارات بوده است.

وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که پیشگیری و آموزش، مؤثرتر از برخورد پس از وقوع تخلف است.

صالحی با قدردانی از معاونان دادستان، قضات و سایر دستگاه‌های قضایی گفت: همکاری صمیمانه میان همکاران ما و دستگاه‌های قضایی و نهادهای مرتبط، بیانگر روحیه تعامل، احترام متقابل و همدلی سازمانی است.

وی به برگزاری جشنواره ملی شفافیت و رفع تعارض منافع اشاره کرد و گفت: این جشنواره در ۱۸ آذرماه با حضور روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و استانداران برگزار خواهد شد.

بازرس کل استان با اشاره به اینکه در این دوره، سه دستگاه شامل حفاظت اطلاعات دادگستری، استانداری و شهرداری مرکز استان در مرحله نخست ارزیابی قرار دارند، گفت: بازرس کل استان از همکاران خواست تا اطلاعات موردنیاز را تا پایان مهرماه بارگذاری کنند تا دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بتواند در این جشنواره، رتبه برتر کشور را کسب کند.

رعایت نشدن حقوق عامه علت تشکیل پرونده‌های قضایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حفظ حقوق عامه پرداخت و گفت: متأسفانه در برخی موارد، حقوق عمومی آن‌گونه که باید رعایت نمی‌شود و همین مسئله، منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی شده است.

بلوار رجاء یاسوج شاهد وقوع تصادفات متعدد

صالحی یکی از مشکلات جدی در شهر یاسوج را وضعیت نامطلوب بلوار رجاء عنوان کرد و افزود: این محور به‌دلیل افزایش آپارتمان‌نشینی و تردد بالا، به‌ویژه در مجاورت مدارس، با بار ترافیکی سنگین و تصادفات متعدد روبه‌رو است.

وی تأکید کرد: «در صورت عدم ساماندهی فوری این بلوار، احتمال تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین معضلات شهری وجود دارد.»

رئیس سازمان بازرسی استان از رئیس کل دادگستری استان درخواست کرد تا دستورات لازم برای تسریع در ساماندهی این محور شهری صادر شود تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری گردد.