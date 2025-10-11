احضار راننده اتوبوس توسط پلیس راه به دلیل انجام حرکات خطرناک

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمی در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر و به‌سرعت بازنشر شد که در آن راننده یک دستگاه اتوبوس در قشم حرکات خطرناک و مخاطره‌آمیزی انجام می‌داد. این رفتار از نظر پلیس در هر شرایطی غیرقانونی، پرخطر و تهدیدکننده جان مسافران محسوب می‌شود.

به همین دلیل، پلیس راه در راستای انجام وظیفه قانونی خود بلافاصله نسبت به شناسایی راننده خاطی اقدام کرد. اما در ادامه بررسی‌ها مشخص شد فیلم مربوط به حدود دو سال پیش است و علت بازنشر گسترده آن در روزهای اخیر مشخص نیست.

با این حال، از آنجا که چنین رفتاری تخلف آشکار رانندگی است، راننده شناسایی و به پلیس راه هرمزگان احضار شد. وی در حضور رئیس پلیس راه استان ضمن عذرخواهی از رفتار خود گفت: آن روز در کنار ساحل قشم و در مسیر خلوتی در حال حرکت با خانواده بودم و می‌دانم که اشتباه کردم.

سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، در توضیح این ماجرا گفت: پس از انتشار ویدئو در فضای مجازی و ادعای برخی کاربران مبنی بر تازه‌بودن حادثه، همکاران بلافاصله راننده را شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد ویدئو قدیمی است، اما واکنش سریع پلیس نشان‌دهنده حساسیت جدی ما در نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و برخورد با هرگونه رفتار پرخطر در جاده‌هاست.