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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

هنر پلیس پیشگیری از بحران‌های اجتماعی پیش از امنیتی شدن است

هنر پلیس پیشگیری از بحران‌های اجتماعی پیش از امنیتی شدن است

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد گفت: معاونت فرهنگی و اجتماعی باید پیش‌دستانه از تبدیل چالش‌های جامعه به پرونده‌های انتظامی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری در دیدار معاون و کارکنان مجموعه فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای مظلوم فراجا، معاونت اجتماعی را پل ارتباطی مردم و پلیس دانست و اظهار کرد: میزان سرمایه اجتماعی پلیس بر اساس اقدامات، داده ها و آمارهای این معاونت به دست می‌آید.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا در حوزه فضای مجازی موفق عمل کرده است گفت: با هدف گذاری مناسب در فضای مجازی می.توان از بروز بسیاری از جرایم در فضای واقعی پیشگیری کرد.

سردار دلیری با بیان اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد موفق عمل کرده است افزود: امروز رسالت این معاونت در سطح استان یزد تحقق پیدا کرده و با ارتباط‌گیری مطلوب با مردم و پاسداشت ارزشهای اسلامی، عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته است.

وی تصریح کرد: هنر معاونت اجتماعی این است که از تبدیل شدن بحران های اجتماعی به موضوعات انتظامی پیشگیری کند و در این خصوص با شناخت دقیق و شفاف از موضوعات و اتفاقات جامعه و تهیه برآورد اجتماعی، کمک کار فرماندهان انتظامی است.

سردار دلیری خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم مردم با دید لباس پلیس به یاد شهدای فراجا و امنیت بیفتند و سرمایه اجتماعی پلیس نیز روز به روز بالاتر رود.

کد مطلب 6918108

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