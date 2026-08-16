خسارت ۲۴۰ میلیارد تومانی طوفان و باران به باغات جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، صبح یکشنبه در تشریح خسارات وارده به بخش کشاورزی جیرفت اظهار کرد: بر اساس آخرین برآورد کارشناسان، تاکنون حدود یک هزار هکتار از نخیلات این شهرستان دچار خسارت شده و میزان خسارت وارده در حوزه کشاورزی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد میشود.

وی با اشاره به آسیب های بخش برق افزود: حدود یک هزار متر از شبکه فشار متوسط دومداره آسیب دیده و یک دستگاه ترانسفورماتور نیز دچار خسارت شده است که مجموع خسارت های این بخش در حوزه اسماعیلی حدود سه میلیارد تومان برآورد میشود.

فرماندار جیرفت با بیان اینکه خسارت در هشت روستا اعلام شده، گفت: در حوزه برق، روستای سلطان آباد بیشترین آسیب را از نظر شکستگی تیرهای برق داشته است.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و امدادی در ساعات اولیه وقوع حادثه در مناطق آسیب دیده حضور یافتند و اقدامات لازم برای بررسی و رفع مشکلات با همکاری دستگاههای مربوطه در حال انجام است.