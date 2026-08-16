اختصاص ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان لامرد در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر ، علی علیزاده ظهر یکشنبه جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان لامرد با موضوع بررسی و توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته اظهار کرد: در مجموع ۴۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان لامرد در سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است که با توجه به نیازها و اولویتهای شهرستان میان بخشهای مختلف توزیع خواهد شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این اعتبارات به حوزههای زیرساختی و خدمات عمومی اختصاص یافته تا ضمن تکمیل پروژههای نیمهتمام، زمینه تقویت زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات در شهرستان فراهم شود.
علیزاده گفت: بر اساس مصوبات کمیته برنامهریزی شهرستان لامرد، ۱۲۰ میلیارد تومان به حوزه آب، برق و زیرساختها، ۹۰ میلیارد تومان به نوسازی و آموزش و پرورش، ۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه و ۵۰ میلیارد تومان نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: همچنین ۴۰ میلیارد تومان برای حوزه ورزش و رفاه اجتماعی، ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی شهری و روستایی، ۲۵ میلیارد تومان برای حوزه فرهنگی، گردشگری و تبلیغات اسلامی و ۳۵ میلیارد تومان نیز برای سایر حوزهها در نظر گرفته شده است.
فرماندار لامرد با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند اعتبارات به سمت پروژههای اولویتدار و اثرگذار، خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات ظرفیت مناسبی برای شتاببخشی به روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهرستان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر، زمینه جذب و هزینهکرد بهینه این منابع را فراهم کنند و اعتبارات را به پروژههایی اختصاص دهند که بیشترین اثرگذاری را در زندگی مردم داشته باشند.
فرماندار لامرد همچنین بر تکمیل پروژههای نیمهتمام، توجه متوازن به مناطق مختلف شهرستان و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از توزیع اعتبارات، پاسخگویی به مطالبات مردم، تقویت زیرساختهای اساسی و ایجاد توازن در روند توسعه شهرستان است.
به گفته وی، افزایش ۲۷ درصدی اعتبارات شهرستان لامرد در سال ۱۴۰۵ فرصت مناسبی برای تقویت زیرساختهای آموزشی، آب و برق، راه، بهداشت و درمان، ورزش و همچنین حوزههای فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است.
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