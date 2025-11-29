دانمارک بر لزوم فراگیر بودن حاکمیت سوریه تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «لارس لوکه راسموسن» وزیر خارجه دانمارک امروز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت خودخوانده سوریه، اعلام کرد: امیدواریم که به زودی سفیران دو کشور مبادله شوند. من فردا به اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) سفر خواهم کرد تا بر لزوم دستیابی به یک راه حل پایدار برای بحرانهای منطقه تأکید کنم.
وزیر خارجه دانمارک در ادامه بدون اشاره به تهاجم دائمی اشغالگران صهیونیست به دمشق، افزود: بهتر است روابط خوبی بین سوریه و (رژیم) اسرائیل وجود داشته باشد. ما از سوریه جدید در مسیرش به سوی آیندهای مرفهتر حمایت میکنیم. متعهد به ایجاد روابط قوی با سوریه هستیم. ما کمکهای خود به سوریه را که سالانه به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است، افزایش خواهیم داد.
«لارس لوکه راسموسن» اضافه کرد: ما بر لزوم فراگیر بودن حکومت سوریه با مشارکت همه سوریها تأکید میکنیم. شرکتهای بزرگ دانمارکی برای بهرهبرداری از فرصتهای سرمایهگذاری در سوریه تلاش خواهند کرد. من با همتای سوری خود در مورد راههای تسهیل بازگشت سوریهایی که در حال حاضر در کشورمان ساکن هستند، گفتگو کردم.
ادعاهای کمک و همکاری دانمارک با سوریه در حالی مطرح میشود که محور غربی در دوران دولت قانونی بشار اسد در این کشور از هیچ تلاشی برای گسترش تحریمها و اعمال فشار بر مردم سوریه دریغ نکرده بود.
