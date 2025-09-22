به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو عصر دوشنبه در جلسه ستاد استانی کنترل مجرمین حرفه‌ای با تاکید به تهدیدات ناشی از مجرمین حرفه‌ای، بر شناسایی دقیق و کنترل هوشمند آنان، اظهار کرد: برخورد قاطع و بازدارنده در کنار بازپروری و بازاجتماعی‌سازی مجرمان، راهبرد اصلی دستگاه قضائی برای حفظ امنیت و آرامش جامعه است تا با ایجاد زمینه‌های بازگشت سالم این افراد به جامعه، چرخه تکرار جرم نیز شکسته شود.

وی افزود: مجرمین حرفه‌ای همواره تهدیدی جدی برای امنیت و آرامش جامعه محسوب می‌شوند و تکرار جرم از سوی این افراد می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.

رئیس کل دادگستری اردبیل با بیان اینکه وظیفه دستگاه قضائی است که نشان دهد عدالت همیشه جلوتر از جرم ایستاده، گفت: مجموعه قضائی استان با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و علمی، حقوقی و قضائی به دنبال کاهش این تهدیدات است.

مقام عالی قضائی استان اردبیل تأکید کرد: حفظ امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و با بهره‌گیری از ابزارهای نوین شناسایی و کنترل هوشمند، هیچ فرصتی برای تهدید امنیت جامعه در اختیار مجرمین حرفه‌ای قرار نخواهد گرفت.