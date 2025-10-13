به گزارش خبرنگار مهر، پرویز اصغری ظهر دوشنبه در جلسه هماندیشی برای میزبانی از طرح «مصباحالهدی (امامشناسی)» اظهارکرد: هدف از این نشست برنامهریزی و میزبانی مطلوب از طرح سراسری و کشوری «مصباحالهدی» با رویکرد شناساندن سیره علمی و عملی اهلبیت عصمت و طهارت (ع) بود.
وی با تأکید بر اهمیت والای موضوع امامشناسی و ضرورت همکاری همهجانبه تمامی واحدهای مرتبط، افزود: توجه به کارکردهای فنی و ترویجی در تولید محتوا، نقش مهمی در شناسایی و جذب نخبگان، تعمیق فهم معارف و ارتقای کارآمدی دانشآموزان دارد.
در ادامه جلسه نیز وحید سیدهاشمی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان، با تبیین جزئیات و شیوهنامه اجرایی طرح، بیان کرد: افتخار میزبانی این امر مقدس، با عنایت به پیشینه علمی و فرهنگی استان دارالارشاد اردبیل و ابتکار عمل همکاران مجموعه حاصل شده است.
سیدهاشمی افزود: تحقق موفق این مأموریت ارزشمند، نیازمند جریانسازی مؤثر، تشکیل تیم پشتیبانی فنیمهندسی توانمند و بهروز، تأمین و تخصیص اعتبارات لازم، مشارکت کامل استانها، شهرستانها، نواحی، مناطق، مدارس و همچنین بهرهگیری از ایدهها و طرحهای خلاقانه است.
نظر شما