حضور ۶۰۰ ورزشکار در المپیاد استعدادهای برتر هندبال کشور در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور، اظهار کرد: این استان از ۲۳ تا ۲۹ مهرماه میزبان مسابقات هندبال دختران کشور است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ نفر از ورزشکاران سراسر کشور برای رقابت در این دوره از مسابقات حضور پیدا میکنند، افزود: این رویداد در شرایط فعلی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا با توجه به سیاستهای کلان مبنی بر تمرکز زدایی و توزیع عادلانه فعالیتها در سطح استانها، طبیعی است که میزبانی المپیادهای ورزشی نیز میان استانها تقسیم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه، همه دستگاههای اجرایی برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقات پای کار باشند، خواستار برنامهریزی مدون و مشخص برای میزبانی شایسته این دوره از مسابقات استعدادهای برتر کشور شد.
وی بیان کرد: فراتر از بحث این رویداد ورزشی، معرفی استان برای ما یک اولویت و شاخص مهم محسوب میشود زیرا مدت زمان اقامت این ورزشکاران در استان، فرصتی طلایی برای ایجاد خاطرهای خوش و معرفی ظرفیتها است.
شهامت اضافه کرد: این ۶۰۰ نفر در واقع نماینده ۶۰۰ خانواده از سراسر کشور هستند که میتوانند پس از بازگشت، سفیرانی برای معرفی کهگیلویه و بویراحمد باشند.
