کاظمی: جوانان موتور محرک توسعه شهرستان بیجار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد اظهار کرد: پیشرفت پایدار بیجار زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و ایده‌های جوانان در مسیر تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مطالبات نسل جوان اظهار داشت: جوانان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و آینده‌سازان کشور هستند و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه رشد فکری، فرهنگی و مهارتی آنان فراهم شود.

کاظمی افزود: شهرستان بیجار از ظرفیت بالایی در حوزه نیروی انسانی برخوردار است و جوانان مستعد آن می‌توانند در زمینه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی نقش مؤثری در توسعه شهرستان ایفا کنند.

وی یادآور شد: ادارات باید با حمایت از ایده‌های نو و طرح‌های خلاقانه، مسیر حضور و مشارکت فعال آنان را در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی هموار سازند.

اجرای مؤثر برنامه‌های حوزه جوانان نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی است

فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: همکاری نهادهای فرهنگی و اجرایی می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه جوانان را فراهم کند.

وی خواستار تدوین برنامه‌هایی متناسب با نیازهای روز جوانان در حوزه‌هایی چون اشتغال، ازدواج، نشاط اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی شد.

در پایان این جلسه، اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در زمینه ارتقای وضعیت جوانان شهرستان پرداختند و بر گسترش برنامه‌های توانمندسازی و افزایش مشارکت اجتماعی آنان تأکید کردند.