  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

فرماندار گناوه: درمانگاه شهید مطهری توسعه و ارتقا یابد

فرماندار گناوه: درمانگاه شهید مطهری توسعه و ارتقا یابد

گناوه- فرماندار گناوه گفت: توسعه و ارتقای درمانگاه شهید مطهری در حوزه پزشکی و درمانی و تجهیزاتی باتوجه به موقعیت شهرستان و ورود جمعیت شناور، باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری شنبه شب در نشست با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر افزود: تأمین نیروی انسانی و افزایش پزشکان درمانگاه باتوجه به نیاز شهرستان در برنامه‌های اولویت دار قرار گیرد.

فرماندار گناوه بر خدمات دهی مناسب و تکریم مراجعه کنندگان به درمانگاه تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های صورت گرفته درمانگاه برای مردم اطلاع رسانی شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد درمانگاه شهید مطهری، اظهار کرد: از ظرفیت درمانگاه شهید مطهری باید بیشتر استفاده شود و خدمات دهی این مجموعه افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد درمانگاه‌ها، بیمارستان و داروخانه‌ها، روزانه رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

کد خبر 6619120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها