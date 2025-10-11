فرماندار گناوه: درمانگاه شهید مطهری توسعه و ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری شنبه شب در نشست با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر افزود: تأمین نیروی انسانی و افزایش پزشکان درمانگاه باتوجه به نیاز شهرستان در برنامه‌های اولویت دار قرار گیرد.

فرماندار گناوه بر خدمات دهی مناسب و تکریم مراجعه کنندگان به درمانگاه تاکید کرد و گفت: فعالیت‌های صورت گرفته درمانگاه برای مردم اطلاع رسانی شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد درمانگاه شهید مطهری، اظهار کرد: از ظرفیت درمانگاه شهید مطهری باید بیشتر استفاده شود و خدمات دهی این مجموعه افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد درمانگاه‌ها، بیمارستان و داروخانه‌ها، روزانه رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.