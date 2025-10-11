به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و کنونی کتابخانه‌های عمومی استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام مهدوی‌نژاد، امام جمعه موقت سمنان، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، سعید دهقانلو به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان منصوب شد و از خدمات محمد طاهریان قدردانی شد.

مهدی آقا براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این مراسم اعلام‌کرد: کتاب و کتابخوانی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه فرهنگی و فکری جوامع است. در زمانی که هجمه اطلاعات و فضای مجازی ذهن نسل جوان را هدف قرار داده، کتاب و کتابخانه می‌تواند پناهگاهی امن برای اندیشه و تعالی فرهنگی باشد.

آقابراری با تأکید بر اینکه استان سمنان، استانی فرهنگی و اخلاق‌محور است، افزود: این استان که به علم، اخلاق و معنویت شهره است، نیازمند توجهی ویژه به حوزه کتاب و کتابخوانی است و با توجه به گستردگی جغرافیایی استان، توسعه کتابخانه‌های سیار و دیجیتال باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد تا دسترسی مردم مناطق روستایی و کم‌برخوردار به منابع فرهنگی تسهیل شود.

وی در ادامه چند توصیه را برای مدیرکل جدید کتابخانه‌های عمومی استان سمنان داشت و افزود: احیای نقش مردمی کتابخانه‌ها از طریق تشکیل انجمن‌های کتابخوانی محلی، گسترش کتابخانه‌های سیار، تعامل با مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد برنامه‌های خلاقانه برای نسل جوان و تقویت کتابداران به عنوان سفیران دانایی از محورهای اصلی موفقیت در این حوزه است.

معاون استاندار سمنان در پایان با اشاره به اهمیت توجه به آثار مرتبط با انقلاب اسلامی و هویت ایرانی اسلامی اظهار داشت: تقویت محتوای فرهنگی متناسب با باور و بصیرت جامعه، موجب استحکام بنیان فکری نسل آینده خواهد شد.