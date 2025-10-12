به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه‌ای با حضور مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها و فعالان سیاسی استان، از افزایش چشمگیر سهم جامعه اهل سنت در مدیریت استان خبر داد.

وی با اشاره به انتخاب نخستین فرماندار اهل سنت در شهرستان گنبدکاووس، گفت: در استان گلستان، ۲۲۰ مدیر اهل سنت مشغول به فعالیت هستند و این نشان‌دهنده توجه ویژه به مشارکت اقوام و مذاهب در ساختار مدیریتی استان است.

استاندار گلستان با تأکید بر سرعت گرفتن روند اجرایی پروژه‌های کلان استان، از آغاز فرآیند پلاک‌گذاری خودروها در منطقه آزاد اینچه‌برون طی روزهای آینده خبر داد.

وی این اقدام را نقطه شروع بهره‌برداری عملی از مزایای قانونی و اقتصادی منطقه آزاد دانست و گفت: با آغاز پلاک‌گذاری، مسیر برای ورود خودروها، تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری هموارتر خواهد شد. این پروژه نه‌تنها موجب رونق اقتصادی در مرزهای شمالی کشور می‌شود، بلکه نقش مؤثری در افزایش اشتغال و بهبود معیشت ساکنان منطقه ایفا خواهد کرد.