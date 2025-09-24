به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، آموزشهای مهارتی با بهرهگیری از ۱۱۵ کارگاه آموزشی در مراکز دولتی و نزدیک به ۴۰۰ آموزشگاه آزاد در استان، به شکلی گسترده و هدفمند توسعه یافته است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی افزود: این مرکز با اجرای طرحها و همکاریهای نوآورانه، در نیمه نخست سال جاری موفق شده است ظرفیتهای خود را بهگونهای هدفمند در مسیر تقویت آموزشهای مهارتی، توسعه عدالت آموزشی و پاسخ به نیازهای بازار کار بهکار گیرد.
رستمی با تأکید بر نقش کلیدی ۸۹ مربی متخصص در ارتقای سطح کیفی آموزشها، از تحقق بیش از ۱۴۱ درصد اهداف آموزشی مشترک با بخش خصوصی خبر داد و افزود: این موفقیت نتیجه همراستایی سیاستگذاریها با نیاز بازار کار و تعامل منسجم با فعالان مهارتی بوده است.
تشکیل «کنسرسیوم مهارت» برای پیوند واقعی آموزش و صنعت
وی با اشاره به راهاندازی «کنسرسیوم مهارت» به عنوان گامی استراتژیک در پیوند ساختارهای دولتی با بازار کار، گفت: این کنسرسیوم با مشارکت فعال ۳۶ شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی استان مرکزی، امکان برنامهریزی دقیقتری برای آموزشهای تقاضامحور فراهم کرده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی اظهار کرد: این همکاری در قالب تفاهمنامههای رسمی و با هدف نیازسنجی آموزشی بر اساس شرایط واقعی بازار انجام میشود و زمینه را برای تربیت نیروی کار ماهر با قابلیت جذب سریع در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم کرده است.
استفاده رایگان هنرستانها از ظرفیت مراکز فنی و حرفهای
رستمی همچنین از همکاری گسترده با آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته، بیش از یکهزار و ۲۰۰ دانشآموز هنرستانی از تجهیزات و فضای کارگاهی مراکز فنی و حرفهای بهرهمند شدند و برای سال جاری هدفگذاری جذب بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانشآموز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این همکاری در سه مدل اجرایی شامل واگذاری کامل گروههای آموزشی به مراکز فنی و حرفهای (گروهسپاری)، استفاده از مربیان متخصص در قالب برونسپاری منابع انسانی، و تبدیل مراکز دولتی به هنرستانهای وابسته انجام میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی با اشاره به رونمایی از بیانیه رسمی کنسرسیوم مهارت و تأکید بر اصل سهجانبهگرایی در سیاستگذاری آموزشی، اظهار کرد: آموزش فنی و حرفهای، تنها با مشارکت نهادهای دولتی، فعالان بخش خصوصی و جامعه هدف خود یعنی کارآموزان، میتواند اثربخش باشد.
وی تصریح کرد: پیوند راهبردی میان دولت، صنعت و مهارتآموز، نه تنها باعث تقویت کیفیت آموزشها و افزایش بهرهوری نیروی انسانی میشود، بلکه زمینهساز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی ادامه داد: نگاه جدید سازمان فنی و حرفهای استان بر پایه عدالت آموزشی، مهارتمحوری و رشد منطقهای متوازن شکل گرفته و انتظار میرود با تداوم این روند، این استان به یکی از الگوهای موفق کشوری در حوزه تربیت نیروی کار متخصص و هماهنگ با بازار تبدیل شود.
