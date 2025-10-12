پیش بینی افزایش دما و وزش باد همراه با غبار محلی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشهها و دادههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز یکشنبه تا میانه هفته، شرایط جوی استان عمدتاً پایدار بوده و آسمان در بیشتر ساعات صاف پیشبینی میشود.
امروز یکشنبه، هوای قم صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی اعلام کردهاند که از امروز تا فردا، روند افزایش نسبی دما در سطح استان ادامه خواهد داشت.
در روز دوشنبه، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.
شدت باد در برخی نقاط میتواند سبب خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا شود.
همچنین طبق تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز وضعیت جوی استان آرام و آسمان صاف خواهد بود.
با این حال، در ساعات بعدازظهر و شب احتمال وزش باد و شکلگیری غبار محلی وجود دارد.
بیشینه دمای قم امروز یکشنبه 33 درجه سانتیگراد و کمینه آن 15 درجه سانتیگراد است.
