  1. استانها
  2. قم
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۶

تصادف ایسوزو و بنز تک در جاده قدیم قم ۲ مصدوم برجای گذاشت 

تصادف ایسوزو و بنز تک در جاده قدیم قم ۲ مصدوم برجای گذاشت 

قم- مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از برخورد ایسوزو با بنز تک در جاده قدیم قم به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد رضا بهرامی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲:۴۱ بامداد امروز ۲٠ مهر ماه، خبری مبنی بر برخورد خودروی ایسوزو و بنز تک با ۲ مصدوم، در کیلومتر ۲۲ جاده قدیم قم به تهران، طی اعلام عوامل اورژانس از طریق تلفن ۱۱۲، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی با اشاره به ۲ مصدوم این حادثه افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و به تثبیت صحنه و رها سازی مصدوم محبوس شده حادثه پرداختند.

بهرامی ادامه داد: مصدومین توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۴:۳۹ به پایان رسید.

کد خبر 6619377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها