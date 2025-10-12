تصادف ایسوزو و بنز تک در جاده قدیم قم ۲ مصدوم برجای گذاشت 

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد رضا بهرامی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲:۴۱ بامداد امروز ۲٠ مهر ماه، خبری مبنی بر برخورد خودروی ایسوزو و بنز تک با ۲ مصدوم، در کیلومتر ۲۲ جاده قدیم قم به تهران، طی اعلام عوامل اورژانس از طریق تلفن ۱۱۲، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی با اشاره به ۲ مصدوم این حادثه افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات معصومیه به محل حادثه اعزام شدند و به تثبیت صحنه و رها سازی مصدوم محبوس شده حادثه پرداختند.

بهرامی ادامه داد: مصدومین توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۴:۳۹ به پایان رسید.