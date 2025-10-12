  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۸

حاجیلری: تصادف سمند با کامیون در گالیکش؛ ۴ نفر مصدوم شدند

گالیکش-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع تصادف یک دستگاه سمند با کامیون در جاده گالیکش به تنگراه خبر داد و گفت: این تصادف منجر به مصدومیت چهار نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه گزارش تصادف یک خودرو سمند با کامیون در جاده گالیکش به تنگراه، حوالی روستای سرخن‌آباد، به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: در پی این گزارش، دو تیم امدادی از پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با آمبولانس و خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این تصادف چهار مصدوم به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود: همچنین یکی از مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان انصراف داد.

