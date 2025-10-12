حاجیلری: تصادف سمند با کامیون در گالیکش؛ ۴ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه گزارش تصادف یک خودرو سمند با کامیون در جاده گالیکش به تنگراه، حوالی روستای سرخن‌آباد، به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: در پی این گزارش، دو تیم امدادی از پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با آمبولانس و خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: این تصادف چهار مصدوم به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی افزود: همچنین یکی از مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به بیمارستان انصراف داد.