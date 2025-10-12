  1. دین و اندیشه
فاصله دیدگاه امنیتی استاد مطهری با مکاتب رئالیست‌ها و کپنهاک

در کتاب تازه منتشر شده «امنیت در اندیشه استاد مطهری» به موضوع امنیت از نگاه شهید مطهری پرداخته شده است که نه ذیل مکتب امنیتی رئالیست‌ها است و نه در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاک قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «امنیت در اندیشه استاد مطهری» به قلم حجت الاسلام نجف لک‌زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۱۵۲ صفحه از سوی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری منتشر شد.

در توضیح این کتاب آمده است: امنیتی که استاد مطهری مطرح می‌کند نه ذیل مکتب امنیتی رئالیست‌ها که قائل به امنیت مضیّق نظامی هستند قرار می‌گیرد و نه در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاک که قائل به مکتب امنیت موسع نظامی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی است، بلکه یک مکتب امنیتی مستقل، از اندیشه‌های استاد شهید قابل اصطیاد است که این مکتب دارای ابعادی است.

ویژگی مهم این ابعاد آن است که همه آنها، بر محوریت توحید در گردش هستند. استاد مطهری به صورت بسیار جزئی و مشخص این ابعاد را با نگاه توحیدمحور تبیین کرده است.

بنابراین گرچه ممکن است که در برخی از الفاظ این سه مکتب اشتراکاتی داشته باشند، اما این اشتراک فقط در لفظ بوده و به لحاظ محتوایی متفاوت و متمایز از سایر مکاتب امنیتی است.

علاقه مندان می‌توانند این کتاب را تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ با ۳۰% تخفیف از اینجا تهیه کنند.

امنیت توحیدمحور شهید مطهری، فراتر از مکاتب رئالیسم و کپنهاک

