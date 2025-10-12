  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۰

خادمی: ۲۳ پروژه ورزشی در هرمزگان افتتاح می‌شود

بندرعباس- مدیرکل ورزش و جوانان از افتتاح ۲۳ پروژه ورزشی در هرمزگان و اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه در استان به مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های هفته پارالمپیک در استان هرمزگان، اظهار کرد: اسلام جاهدی، حسن دهقانی، فرزانه حیدری و دیگران ورزشکاران موفق حوزه پارالمپیک هستند.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته تربیت بدنی، افزود: این هفته از شنبه آینده آغاز خواهد شد و با همراهی همه جامعه ورزش برنامه‌هایی در سطح استان هرمزگان اجرا خواهد شد.

خادمی با اشاره به حمایت‌های استاندار هرمزگان از حوزه ورزش گفت: نگاه‌های حمایتی استاندار و وزیر ورزش موجب شده است بتوانیم برنامه‌های خوبی را برای هفته تربیت بدنی داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان ادامه داد: ۳۳۴ برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت بدنی و در استان هرمزگان اجرا خواهد شد و ۲۳ پروژه ورزشی نیز افتتاح خواهد شد که اعتبار آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که با همراهی وزیر ورزش، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، فرمانداران و دهیاران تأمین شده است.

خادمی عنوان کرد: در قالب این پروژه‌ها سه زمین بزرگ چمن در سطح استان هرمزگان به بهره‌برداری خواهد رسید و یک زمین چمن مصنوعی گورزین قشم نیز در فاز اول به بهره‌برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول بیان کرد: سالن ورزشی بلندو، استخر بوموسی، ۱۷ زمین چمن مصنوعی در روستاها و شهرستان‌های مختلف از دیگر پروژه‌های این هفته است.

وی ادامه داد: در حوزه همگانی ۲۵ همایش برگزار خواهد شد و ۲۵ جشنواره نیز پیش بینی شده است.

خادمی عنوان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی ۶۰ اعزام ورزشکار و ۲ میزبانی از مسابقات خواهیم داشت و در بخش بانوان نیز ۹ برنامه فاخر، برنامه ریزی شده است.

وی از برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در سطح کشور خبر داد و گفت: میزبانی برگزاری این المپیاد در دو رشته به استان هرمزگان سپرده شده است که شامل قایقرانی بانوان (اسلالوم و آب‌های آزاد) و رشته سه گانه پسران است‌.

مدیرکل ورزش و جوانانی هرمزگان ادامه داد: ۱۳۰ نفر پسر و ۱۱۸ نفر دختر به این المپیاد اعزام شده‌اند که هدف این المپیادها کشف استعدادهای برتر است.

