به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن تشریح برنامههای هفته پارالمپیک در استان هرمزگان، اظهار کرد: اسلام جاهدی، حسن دهقانی، فرزانه حیدری و دیگران ورزشکاران موفق حوزه پارالمپیک هستند.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته تربیت بدنی، افزود: این هفته از شنبه آینده آغاز خواهد شد و با همراهی همه جامعه ورزش برنامههایی در سطح استان هرمزگان اجرا خواهد شد.
خادمی با اشاره به حمایتهای استاندار هرمزگان از حوزه ورزش گفت: نگاههای حمایتی استاندار و وزیر ورزش موجب شده است بتوانیم برنامههای خوبی را برای هفته تربیت بدنی داشته باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان ادامه داد: ۳۳۴ برنامه فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت بدنی و در استان هرمزگان اجرا خواهد شد و ۲۳ پروژه ورزشی نیز افتتاح خواهد شد که اعتبار آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است که با همراهی وزیر ورزش، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، فرمانداران و دهیاران تأمین شده است.
خادمی عنوان کرد: در قالب این پروژهها سه زمین بزرگ چمن در سطح استان هرمزگان به بهرهبرداری خواهد رسید و یک زمین چمن مصنوعی گورزین قشم نیز در فاز اول به بهرهبرداری خواهد رسید.
این مقام مسئول بیان کرد: سالن ورزشی بلندو، استخر بوموسی، ۱۷ زمین چمن مصنوعی در روستاها و شهرستانهای مختلف از دیگر پروژههای این هفته است.
وی ادامه داد: در حوزه همگانی ۲۵ همایش برگزار خواهد شد و ۲۵ جشنواره نیز پیش بینی شده است.
خادمی عنوان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی ۶۰ اعزام ورزشکار و ۲ میزبانی از مسابقات خواهیم داشت و در بخش بانوان نیز ۹ برنامه فاخر، برنامه ریزی شده است.
وی از برگزاری المپیاد استعدادهای برتر ورزشی در سطح کشور خبر داد و گفت: میزبانی برگزاری این المپیاد در دو رشته به استان هرمزگان سپرده شده است که شامل قایقرانی بانوان (اسلالوم و آبهای آزاد) و رشته سه گانه پسران است.
مدیرکل ورزش و جوانانی هرمزگان ادامه داد: ۱۳۰ نفر پسر و ۱۱۸ نفر دختر به این المپیاد اعزام شدهاند که هدف این المپیادها کشف استعدادهای برتر است.
