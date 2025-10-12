«همنت» با کلوئی ژائو، اسپیلبرگ و سم مندس در لندن دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کلوئی ژائو کارگردان برنده جایزه اسکار، پیش از نمایش فیلم «هَمنِت» در بریتانیا، تماشاگران جشنواره فیلم لندن را با خود همراه کرد.

سازنده فیلم‌های «سرزمین کوچ‌نشینان» و «ابدی‌ها» همراه استیون اسپیلبرگ، تهیه‌کننده مشترک فیلم، پیش از نمایش فیلم در رویال فستیوال هال لندن، دیروز (شنبه) به معرفی فیلمش پرداخت. این درام تاریخی که داستانش درباره شکسپیر است، پل مسکال را در نقش ویلیام شکسپیر و جسی باکلی را در نقش همسرش اگنس، تصویر کرده که با از دست دادن پسر خردسالشان، هَمنت، احساسات غم‌انگیزی را تجربه می‌کنند.

اسپیلبرگ کارگردان «آرواره‌ها» و «ای.تی» درباره این فیلم گفت: من معتقدم که زمین ضربان قلب دارد؛ یک چرخه لرزه‌ای ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته. همه ما به این ضربان قلب که درست زیر پایمان اتفاق می‌افتد متصل هستیم، اما کلوئی ژائو به شکلی عمیق به آن متصل شده زیرا هنر او از آن سرچشمه می‌گیرد. این چیزی است که او به آن متصل می‌شود. این چیزی است که او هر روز به صحنه می‌آورد. این چیزی است که او هر روز به بازیگرانش تقدیم می‌کند و به آنها می‌دهد.

اسپیلبرگ در ادامه افزود: و من واقعا معتقدم وقتی «همنت» را می‌بینید، به خاطر کلوئی ژائو می‌توانید ضربان قلب لرزه‌ای زمین را حس کنید.

ژائو در میان تشویق‌های پرشور وارد سینما شد و با لحنی عاطفی درباره چگونه ساخته شدن فیلم «هَمنِت» صحبت کرد. او فیلمنامه این فیلم را با همکاری مگی اوفارل و با اقتباس از رمانی به همین نام از او که سال ۲۰۲۰ منتشر شده، نوشت.

این کارگردان چینی از ساخت این فیلم در روستایی در انگلیس صحبت کرد و گفت این کار به او احساس عمیقی از تعلق، اجتماع و امنیت داده که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده است.

پس از پایان صحبت‌های او، ژائو جلسه مراقبه‌ای را با هزاران نفر از تماشاگران و همچنین با حضور مسکال، باکلی و تهیه‌کننده سم مندس روی صحنه برگزار کرد. در این مراقبه همه با ریتم کارگردان نفس می‌کشیدند و کف دست‌هایشان را به سینه می‌فشردند. او ماه پیش در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو نیز همین کار را انجام داد.

مسکال بازیگر فیلم‌های «گلادیاتور ۲» و «پس از خورشید» هم از بازی در این فیلم ابراز خوشحالی کرد و گفت: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم جواب می‌دهد.

جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۵ از ۸ تا ۱۹ اکتبر برگزار می‌شود.