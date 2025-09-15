«همنت» با کسب جایزه جشنواره فیلم تورنتو مدعی فصل جوایز سینمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «همنت» ساخته کلوئی ژائو جایزه بسیار مهم فیلم منتخب مردم جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو را از آن خود کرد و شانس خود را در جوایز اسکار افزایش داد. به این ترتیب ژائو اولین کارگردانی است که ۲ بار این جایزه را دریافت می‌کند. او سال ۲۰۲۰ هم برای «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» موفق به سکب این جایزه شد و در اسکار هم درخشید.

از زمانی که آکادمی در سال ۲۰۰۹ شمار نامزدهای بهترین فیلم را افزایش داد، برندگان جایزه تماشاگران جشنواره فیلم تورنتو به معیار قابل اعتمادی برای اسکار بدل شده و فیلم‌هایی چون «کتاب سبز» (۲۰۱۸) و «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» (۲۰۲۰) جایزه اصلی اسکار را هم از آن خود کردند. در این میان تنها یک برنده، «حالا کجا می‌رویم؟» (۲۰۱۱)، نتوانست نامزدی بهترین فیلم اسکار را کسب کند.

درواقع هر برنده جشنواره تورنتو حداقل یک اسکار از آن خود کرده است. برنده سال پیش «زندگی چاک» بود که نئون نمایش آن را تا ۲۰۲۵ به تعویق انداخت و با توجه به تاریخ اکران آن در ژوئن امسال، به نظر می‌رسد برای حفظ این روند با چالش سختی روبه‌رو باشد اما هنوز شانس موفقیت در بخش فیلمنامه اقتباسی را خواهد داشت.

جایزه بخش انتخاب مردمی تورنتو سال ۱۹۷۸ ایجاد شد و از این میان ۷ فیلم در اسکار هم برنده جایزه بهترین فیلم شدند که ۵ مورد از این موفقیت‌ها در ۲دهه اخیر حاصل شده است.

فیلم «فرانکنشتاین» ساخته گی‌یرمو دل تورو دیگر نامزد کسب این جایزه کانادایی بود و پس از آن فیلم «مرد مرده را بیدار کن: راز چاقوها را بیرون بیاور» ساخته ریان جانسون در جایگاه سوم قرار گرفت. جایزه تماشاگران برای مستند به «جاده بین ما: نجات نهایی» ساخته بری آوریچ رسید که درباره یک ژنرال سابق اسرائیلی و خانواده‌اش در جریان حملات ۷ اکتبر است.

در بخش بین‌المللی برنده جایزه انتخاب مردم، فیلم مهیج و طنز «انتخاب دیگری نیست» ساخته پارک چان-ووک از کره جنوبی شد و پس از آن «ارزش احساسی» ساخته کارگردان نروژی یواخیم تریر، برنده جایزه دوم شد.

پنجاهمین دوره جشنواره فیلم تورنتو یکی از پرستاره‌ترین دوره‌های خود را در سال‌های اخیر پشت سر گذاشت.

فهرست کامل برندگان چنین است.

برنده جایزه فیلم منتخب مردمی: «همنت»

برنده دوم: «فرانکشتاین»

برنده سوم: «مرد مرده بیدار شو: معمای چاقوکشی»

برنده جایزه منتخب مردم بخش بین‌المللی: «انتخاب دیگری نیست»

برنده دوم: «ارزش احساسی»

برنده سوم: «خانه‌نشین»

برنده جایزه منتخب مردمی در بخش «میدنایت مدنِس»: «گروه نیروانا، نمایش فیلم»

برنده دوم: «وسواس»

برنده سوم: «خشمگین»

جایزه منتخب مردمی بخش مستند: «جاده بین ما: نجات نهایی»

برنده دوم: «حماسه: کنسرت الویس پریسلی»

برنده سوم: «باید آنجا می‌بودی: چگونه طلسم خدایان تورنتو، انقلاب کمدی را شعله‌ور کرد …»