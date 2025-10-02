١٣٨ واحد صنعتی یزد به شبکه گاز متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد خواجوی از اتصال ۱۳۸ واحد صنعتی به شبکه گاز طبیعی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حامد خواجوی با اعلام این خبر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، گازرسانی به ۲۵ واحد صنعتی عمده و ۱۱۳ واحد صنعتی جزء توسط شرکت گاز استان انجام شده که با احتساب این موارد، مجموع واحدهای صنعتی گازدار شده استان به ۱۰ هزار و ۶۴۱ واحد رسیده است.

وی با اشاره به نقش گاز طبیعی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان افزود: گاز طبیعی به عنوان یک انرژی پاک و پایدار، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و تقویت اقتصاد استان شده است و سهم ۸۵ درصدی بخش صنعت و نیروگاه‌ها از کل گاز مصرفی استان و ظرفیت‌سازی بیش از ۶۳ هزار مترمکعب گاز طبیعی برای صنایع، گواهی بر این تأثیرگذاری است.

خواجوی در ادامه با اشاره به مزایای استفاده از گاز طبیعی در بخش کشاورزی، تصریح کرد: قیمت مناسب، دسترسی آسان، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، کاهش قیمت تمام‌شده و سودآوری بیشتر از جمله مزایای استفاده از گاز طبیعی در کشت گلخانه‌ای است که موجب رونق این بخش شده و استان یزد را به یکی از قطب‌های کشت گلخانه‌ای کشور تبدیل کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: با گازدار شدن ۳۴ گلخانه در سال جاری، تعداد گلخانه‌های گازدار شده استان به ۳ هزار و ۶۶۷ مورد رسیده است.