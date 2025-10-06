سطح نارضایتی مردم از شرکت گاز قم بسیار پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمود طالبی پیش از ظهر دوشنبه، در دیدار با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت گاز استان قم، ضمن تقدیر از عملکرد این مجموعه، افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعداد شکایات مردمی از خدمات شرکت گاز استان قم در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر نشانه اهتمام مدیران آن در پاسخ‌گویی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم است.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی این شرکت، گفت: حضور فعال شرکت گاز در رویدادها و مناسبت‌های مختلف، یکی از نقاط قوت این مجموعه به شمار می‌آید و نشان‌دهنده نگاه تعاملی و ارتباطی مدیران آن با مردم است.

اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی

در ادامه این دیدار، علی گودرزی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، با بیان اینکه تأمین پایدار انرژی به‌ویژه در بخش خانگی، از اولویت‌های اصلی این شرکت است، اظهار کرد: اگر مدیریت مصرف انرژی به‌درستی انجام نشود، کشور با چالش‌هایی جدی در توازن عرضه و تقاضای گاز طبیعی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف گاز در استان قم می‌تواند اثر مستقیم و ملموسی در سطح ملی داشته باشد؛ چراکه با کاهش مصرف غیرضروری در مناطق مرکزی، امکان توزیع پایدارتر گاز برای هموطنانی که در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت، حفظ پایداری جریان گاز در بخش خانگی به‌ویژه در فصل سرد سال است و تحقق این هدف، تنها با همکاری و حمایت نهادهای نظارتی و ضابطان قانون از جمله سازمان بازرسی امکان‌پذیر خواهد بود.

گودرزی تأکید کرد: تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی و شرکت‌های خدمات‌رسان، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهره‌وری، کاهش نارضایتی‌ها و افزایش سطح اعتماد عمومی دارد؛ امری که امروز در استان قم به‌خوبی تحقق یافته است.