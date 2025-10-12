  1. استانها
هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان صادر شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق جنوبی استان و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی برخی شهرها از دوشنبه شب تا ظهر سه شنبه خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی، نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی استان هشدار داد.

وی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از اواخر وقت دوشنبه تا اواسط وقت روز سه‌شنبه، شاهد کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی آبادان به ماهشهر، ماهشهر به اهواز و ماهشهر به هندیجان خواهیم بود.

سبزه‌زاری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در تردد جاده‌ای افزود: رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه در ساعات ابتدایی صبح و شب، باید با احتیاط بیشتری در این مسیرها حرکت کنند و از روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن و کاهش سرعت غافل نشوند.

اداره کل هواشناسی خوزستان از تمامی دستگاه‌های امدادی، خدماتی و حمل‌ونقل خواست تا نسبت به آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط کاهش دید افقی اقدام کنند.

