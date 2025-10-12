هشدار سطح نارنجی هواشناسی خوزستان صادر شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح نارنجی، نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی استان هشدار داد.
وی اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته از اواخر وقت دوشنبه تا اواسط وقت روز سهشنبه، شاهد کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی آبادان به ماهشهر، ماهشهر به اهواز و ماهشهر به هندیجان خواهیم بود.
سبزهزاری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در تردد جادهای افزود: رانندگان وسایل نقلیه بهویژه در ساعات ابتدایی صبح و شب، باید با احتیاط بیشتری در این مسیرها حرکت کنند و از روشن کردن چراغهای مهشکن و کاهش سرعت غافل نشوند.
اداره کل هواشناسی خوزستان از تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و حملونقل خواست تا نسبت به آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط کاهش دید افقی اقدام کنند.
