محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۳۸ مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، پدیده مه یا مه رقیق همراه با کاهش دید افقی از اواخر وقت امروز سهشنبه تا اواسط وقت چهارشنبه در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این پدیده بهویژه جادههای مواصلاتی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و میتواند موجب اختلال در تردد و کاهش ایمنی رانندگان شود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: از رانندگان درخواست میشود با احتیاط کامل، کاهش سرعت و استفاده از چراغ مهشکن تردد کرده و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری بهویژه در ساعات شب و صبح زود خودداری کنند.
سبزهزاری خاطرنشان کرد: این هشدار با توجه به گستره اثر و احتمال مخاطرات جادهای صادر شده و رصد شرایط جوی بهصورت مستمر ادامه دارد.
