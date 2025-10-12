نیمی از صنایع در رکود تولید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۴، وضعیت فروش عمده صنایع بورسی رشد چشم گیری داشته است، اگرچه رشد شاخص تولید حداقل در نیمی از صنایع منفی است؛ در این ماه در عمده صنایع شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲.۲ و ۱۳.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۱۰.۸ و ۱۶.۱ درصدی داشته‌اند.

در شهریورماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۹.۵ و ۲۶.۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰.۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱۶.۶ درصدی داشته است.

در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۲.۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۶.۱ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۴.۸ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.