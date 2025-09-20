نمای صنعت در مرداد ۱۴۰۴؛ سیگنال دوگانه رشد تولید و افت فروش

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۶ درصدی و شاخص فروش کاهش منفی ۱/۶ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۷/۱ و ۴/۴ درصدی داشته اند.

در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰/۸ و ۰/۴ درصدی داشته است.

همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۵ و شاخص فروش کاهش ۱/۶ درصدی داشته است.

در مردادماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۲/۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۳/۸ درصد رسیده است.

گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲/۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۱/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.