حاجی حسینی: ۲۲۴ هزار تن شیر خام در استان یزد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی حسینی، در تشریح وضعیت دامپروری و تولید شیر در یزد، گفت: در حال حاضر، هزار و ۶۰۸ واحد فعال گاوشیری با جمعیت ۱۱۶ هزار رأس گاو و گوساله در استان وجود دارد که در مجموع سالیانه ۲۱۴ هزار تن شیر تولید می‌کنند، این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تأمین محصولات لبنی کشور است.

وی ضمن بیان ظرفیت ۴۵ هزار رأس دام مولد سنگین، در رابطه با آمار دام سبک افزود: ۶۵۳ هزار رأس دام سبک استان علاوه بر تأمین گوشت در تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن شیر نیز سهم بسزایی دارد. به گفته این مقام مسئول؛ برگزاری دوره‌های آموزشی برای استفاده از علم و تجربهٔ اساتید این حوزه در کنار تلاش، همت و سخت‌کوشی دامداران یزدی باعث ایجاد یک شبکه گسترده و ساماندهی در صنعت دامپروری کشور شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: شهرستان‌های یزد، مهریز و ابرکوه به ترتیب بیشترین میزان تولید شیر گاو را در استان به خود اختصاص داده‌اند، البته دیگر شهرستان‌ها نیز در رده‌های بعدی قرار داشته که همگی در تأمین امنیت غذایی استان نقش اساسی ایفا می‌کنند.

حاجی حسینی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد از شیر تولیدی استان به سایر نقاط کشور برای فراوری ارسال می‌شود که در صورت مساعدت بیشتر مسئولین و جذب سرمایه‌گذار در راستای حمایت از تولیدکنندگان، استان یزد قابلیت تولید محصولات لبنی باکیفیت را خواهد داشت.