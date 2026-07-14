مدیریت پیامدهای اقتصادی گرد و غبار نیازمند برآورد اطلاعاتی مستند است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز سه‌شنبه در نشست هم اندیشی برگزاری همایش منطقه ای در زمینه مقابله با پدیده گرد و غبار اظهار کرد: تاکنون پژوهش جامع و مستندی که به صورت دقیق تأثیر پدیده گرد و غبار را بر اقتصاد محلی، زنجیره‌های تأمین و فعالیت‌های تجاری استان خوزستان پایش کند، انجام نشده است و این خلأ آماری بزرگترین مانع برای ارائه پاسخ‌های روشن به فعالان اقتصادی و پیگیری مطالبات آن‌ها در سطح ملی است.

وی تصریح کرد: پدیده گرد و غبار به عنوان یک چالش چند بعدی، نه تنها سلامت عمومی را به خطر انداخته بلکه به یک «مرگ تدریجی» برای زیرساخت‌ها و منابع اقتصادی خوزستان تبدیل شده است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: با وجود اینکه استان خوزستان قطب ثروت و منابع استراتژیک کشور محسوب می‌شود اما مردم و فعالان اقتصادی آن در زیر سایه این پدیده با محرومیت و مظلومیت دست و پنجه نرم می‌کنند و زمان آن رسیده که با نگاهی تخصصی، هزینه‌های تحمیل شده این بحران بر بدنه اقتصاد منطقه محاسبه شود.

عموری با اشاره به سوابق اقدامات انجام شده در دهه‌های اخیر، تصریح کرد: خوزستان دیگر فرصتی برای تکرار اشتباهات گذشته ندارد.

وی بیان کرد: استان خوزستان در حال حاضر فاقد یک نقشه راه مشخص و مکانیسم اجرایی دقیق برای مقابله با این پدیده است و همین موضوع باعث شده تا اقدامات انجام شده تاکنون خروجی ملموسی برای بهبود وضعیت زندگی مردم نداشته باشد.

عموری تأکید کرد: برگزاری هرگونه همایش یا نشست منطقه‌ای باید با هدف دستیابی به یک دستاورد اجرایی برای استان باشد.

وی بر ضرورت هماهنگی در تخصیص اعتبارات ملی با هدف مقابله با این پدیده تاکید کرد و افزود: اختصاص منابع مالی به مناطقی که اولویت بحرانی ندارند، در حالی که خوزستان با فاجعه زیست‌محیطی روبه‌روست، نگران‌کننده و غیرکارشناسی است.

عموری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های پژوهشی اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: قصد داریم با همکاری بخش پژوهش اتاق، به صورت جدی وارد حوزه مطالعه تأثیرات گرد و غبار بر اقتصاد محلی شویم چرا که بدون داشتن داده‌های علمی، نمی‌توانیم در مجامع ملی و بین‌المللی از حقوق صنف خود دفاع کنیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: امنیت غذایی کشور به طور مستقیم با پایداری اقلیمی خوزستان گره خورده است و کاهش بهره‌وری کشاورزی بر اثر گرد و غبار، یکی از محورهای اصلی است که باید در همایش‌های منطقه‌ای با رویکردی علمی و دیپلماتیک بررسی شود.

عموری با تأکید بر ضرورت پرهیز از بسنده کردن به مباحث صرفاً تئوریک در برگزاری همایش‌ها، گفت: هدف از مشارکت در این رویکرد، ایجاد بستری برای گفتگوهای میان‌بخشی است تا وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط به جمع‌بندی مشترکی برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این پدیده دست یابند.

عموری با اشاره به توجه وزارت امور خارجه به مسائل استان‌ها بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی برای شناسایی، مدیریت و کنترل کانون‌های گرد و غبار مستقر در کشورهای همجوار تأکید کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خروجی مورد انتظار از همایش منطقه‌ای پیش‌رو، تدوین یک نقشه راه همکاری برای مدیریت کانون‌های فرامرزی و تشکیل کارگروه‌های مشترک تخصصی با کشورهای منطقه است.

وی یادآورشد: این کارگروه‌ها موظف خواهند بود پروژه‌های اولویت‌داری را برای ارائه به سازمان‌های بین‌المللی و جذب منابع مالی جهانی تدوین کنند تا تاب‌آوری جوامعی که در معرض این بلایا هستند، افزایش یابد.

عموری بیان کرد: اتاق بازرگانی اهواز نیز متعهد شد فضای لازم برای تعامل میان کارشناسان و فعالان اقتصادی را فراهم کند تا صدای بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان محیط‌زیستی شنیده شود.