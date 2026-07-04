شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی زنان پیشرو با عنوان «همتاک» با حضور جمعی از بانوان کارآفرین استان خوزستان اظهار کرد: حضور مؤثر زنان در فرآیندهای اقتصادی به‌ویژه در پیوند میان حلقه‌های مختلف تولید، از تأمین مواد اولیه تا عرضه و صادرات، می‌تواند انسجام بیشتری در زنجیره ارزش ایجاد کرده و بهره‌وری را افزایش دهد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص اقتصاد خوزستان افزود: ساختار اقتصادی استان به‌گونه‌ای است که صنایع بزرگ سهم قابل توجهی در آن دارند اما در کنار آن، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و استفاده از ظرفیت‌های انسانی به‌ویژه بانوان، می‌تواند به تعادل‌بخشی و پایداری اقتصاد منطقه کمک کند.

عموری ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در فضای کسب‌وکار، نبود ارتباط منسجم میان فعالان اقتصادی است که موجب گسست در زنجیره تولید می‌شود؛ در حالی که ایجاد شبکه‌های همکاری می‌تواند بسیاری از نیازها را در درون این ساختارها پاسخ داده و وابستگی‌ها را کاهش دهد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین به محدودیت‌های تأمین مالی اشاره کرد و گفت: دسترسی دشوار به منابع مالی و عدم تحقق برخی تسهیلات مصوب از جمله موانعی است که بر روند فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار بوده و ضرورت بازنگری در نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر نقش نهادهای واسط در بهبود فضای کسب‌وکار بیان کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت، تلاش می‌کند از طریق سازوکارهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مسائل فعالان اقتصادی را به‌صورت هدفمند پیگیری کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی اظهار کرد: در دوره اخیر، رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط ناشی از جنگ، به‌صورت اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت و موضوعاتی مانند تسهیل روند تجارت از مرزها و برگزاری نشست‌های کارشناسی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، به شکل هدفمند دنبال شد؛ به‌گونه‌ای که این مسائل با حضور مدیران و نمایندگان نهادهای مسئول بررسی و پیگیری شده‌اند.

عموری در ادامه به اقدامات اتاق اهواز اشاره کرد و افزود: ارائه مشاوره‌های تخصصی، برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین تسهیل ارتباطات تجاری از طریق هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌ها در راستای توانمندسازی فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت نقش زنان در توسعه اقتصادی بیان کرد: بانوان کارآفرین با بهره‌مندی از توان مدیریتی، صبر و پشتکار، می‌توانند نقش کلیدی در شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی ایفا کنند و حضور فعال آنان، کارایی و پویایی این شبکه‌ها را افزایش می‌دهد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تأکید کرد: تقویت مشارکت هدفمند زنان در اقتصاد، در کنار ایجاد بسترهای همکاری میان فعالان اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای مؤثر برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار در استان خوزستان دنبال شود.