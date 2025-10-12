طرح احیاء ۱۵۰۰ هکتار از جنگل های دچار حریق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی پروژههای جنگلکاری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولویت دهی به حفاظت و آبیاری پروژههای جنگلکاری استان از اولویتهای منابع طبیعی استان است.
وی با اشاره به اینکه امسال طرحهای جنگلکاری با شروع بارشهای پاییزی از طریق بذرکاری و نهالکاری اجرا میشود، اظهار کرد: از امسال سهم بیشتری از اعتبارهای جنگل کاری را به بخشهای آبیاری و حفاظت اختصاص خواهیم داد تا بتوانیم شرایط سبز مانی و استقرار خوبی برای نهالها و توسعه جنگل ایجاد کنیم.
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال حدود ۹۰۰ هزار اصله نهال از گونههای بومی و سازگار در نهالستانهای استان تولید کرده و تأمین بذر مورد نیاز برای پروژههای بذرکاری نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در سال زراعی امسال علاوه بر طرحهای جنگل کاری، مقدار ۱۰۰ هکتار نیز زراعت چوب با مشارکت بهرهبرداران اجرا خواهیم کرد که ظرفیت درآمدزایی خوبی ایجاد خواهد نمود.
نظری همچنین از تدوین طرح احیا ۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از جنگلهای آسیبدیده و دچار حریق شده استان خبر داد و اضافه کرد: این طرح به ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شده و امیدواریم با موافقت و حمایت این طرح بتوانیم گامهای خوبی درجهت احیا جنگلهای آسیبدیده استان برداریم.
نظر شما