به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی عصر شنبه، در نشست جمعبندی سفر وزیر آموزش و پرورش به تبریز با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از زیرساختهای آموزشی استان، خواستار حفظ، بازسازی و تجهیز دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز به عنوان یکی از بناهای تاریخی و باارزش آموزشی کشور با بیش از یک قرن سابقه آموزشی و تاریخی شد.
وی همچنین بر ضرورت تجهیز هنرستانهای استان، به ویژه هنرستان ماندگار وحدت تبریز به دستگاه CNC و تجهیزات فنی نوین برای آموزش مهارتهای روز تاکید کرد و افزود: توسعه هنرستانها، سرمایهگذاری در آینده اشتغال جوانان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان، تأمین خودروهای خدماتی و اداری برای مناطق و نواحی چهل گانه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را یکی دیگر از نیازهای فوری استان برشمرد و اظهار کرد: نبود ناوگان خودرویی مناسب، ارائه خدمات آموزشی در مناطق دورافتاده را با چالش جدی مواجه کرده است.
صادقی در ادامه، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی استان، پیشنهاد ایجاد رشتههای جدید در حوزه هتلداری و گردشگری در هنرستانهای فنی و حرفهای استان را مطرح کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر در این زمینه میتواند به توسعه اقتصادی و جذب گردشگر در منطقه کمک شایانی کند.
وی در ادامه، تجهیز و بازسازی اردوگاه الغدیر تبریز را نیز از دیگر مطالبات مهم آموزش و پرورش استان عنوان کرد و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای بهسازی این مجموعه تربیتی و فرهنگی شد و با اشاره به پیشینه فرهنگی این مجموعه خاطرنشان کرد سابقه تاریخی و معماری این مجموعه مانند باغ فین کاشان بوده و این مجموعه با مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار نیازمند توجه ویژه است.
