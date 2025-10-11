  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

صادقی: توسعه هنرستان‌ها سرمایه‌گذاری برای اشتغال جوانان است

تبریز- مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه توسعه هنرستان‌ها سرمایه‌گذاری برای اشتغال جوانان است بر تجهیز هنرستان‌ها به تجهیزات نوین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی عصر شنبه، در نشست جمع‌بندی سفر وزیر آموزش و پرورش به تبریز با تأکید بر لزوم حمایت ویژه از زیرساخت‌های آموزشی استان، خواستار حفظ، بازسازی و تجهیز دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز به عنوان یکی از بناهای تاریخی و باارزش آموزشی کشور با بیش از یک قرن سابقه آموزشی و تاریخی شد.

وی همچنین بر ضرورت تجهیز هنرستان‌های استان، به ویژه هنرستان ماندگار وحدت تبریز به دستگاه CNC و تجهیزات فنی نوین برای آموزش مهارت‌های روز تاکید کرد و افزود: توسعه هنرستان‌ها، سرمایه‌گذاری در آینده اشتغال جوانان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، تأمین خودروهای خدماتی و اداری برای مناطق و نواحی چهل گانه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را یکی دیگر از نیازهای فوری استان برشمرد و اظهار کرد: نبود ناوگان خودرویی مناسب، ارائه خدمات آموزشی در مناطق دورافتاده را با چالش جدی مواجه کرده است.

صادقی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان، پیشنهاد ایجاد رشته‌های جدید در حوزه هتلداری و گردشگری در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان را مطرح کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی ماهر در این زمینه می‌تواند به توسعه اقتصادی و جذب گردشگر در منطقه کمک شایانی کند.

وی در ادامه، تجهیز و بازسازی اردوگاه الغدیر تبریز را نیز از دیگر مطالبات مهم آموزش و پرورش استان عنوان کرد و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای بهسازی این مجموعه تربیتی و فرهنگی شد و با اشاره به پیشینه فرهنگی این مجموعه خاطرنشان کرد سابقه تاریخی و معماری این مجموعه مانند باغ فین کاشان بوده و این مجموعه با مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار نیازمند توجه ویژه است.

