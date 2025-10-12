۱۰۶ پروژه آموزشی در لرستان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در گام نخست نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در لرستان، ۱۰۶ پروژه آموزشی در این استان افتتاح شده است.

این پروژه‌های آموزشی در قالب ۲۵۲ کلاس درس و همچنین زیربنای ۲۵ هزار و ۸۴۴ مترمربع بوده است.

