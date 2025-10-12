جوی پایدار در اصفهان حاکم است؛ ثبت دمای زیر صفر در بویین میاندشت

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که برای پنج روز آینده جوی پایدار در سطح استان مستقر خواهد بود.

وی ادامه داد: طی این مدت آسمان صاف، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مرکزی و شرقی استان غبار محلی و در مناطق غربی و جنوبی گاهی وزش باد به نسبت شدید رخ خواهد داد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده کاهش جزئی دارد، افزود: در طول هفته جاری کاهش دمای کمینه و ماندگاری توده هوای سرد به‌ویژه در مناطق غربی استان را انتظار داریم.

معتمدی اضافه کرد: ماندگاری توده هوای سرد ممکن است خطر سرمازدگی را در پی داشته باشد.

به گفته وی، ایستگاه شهر بویین میاندشت با ثبت دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر امروز سردترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی توصیه کرد: با توجه به کاهش دما و احتمال سرمازدگی به‌ویژه در مناطق غرب استان، کشاورزان و ساکنان این مناطق تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و تأسیسات حساس به سرما به کار گیرند.