روایتی از پشت صحنه داده های هواشناسی؛تجهیزات سنتی و سنجنده های دیجیتال

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شاید در دیدگاه بسیاری از ما هواشناسی جایی است که تنها دمای روزانه یا بارش‌های زمستانه را ثبت می‌کند و در اختیار ما قرار می‌دهد، اما واقعیت این است که فراتر از این فعالیت‌ها هواشناسی در توسعه کشاورزی، هواشناسی، گردشگری و… نقش بسزایی دارد.

جواد نخعی در بازدید خبرنگاران از تجهیزات مجموعه هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: هواشناسی جایی است که داده‌های جوی، نه‌تنها ثبت می‌شوند، بلکه به تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه‌های کشاورزی، هوانوردی و مدیریت بحران جهت می‌دهند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در این بازدید پشت‌صحنه عملیات روزانه، چالش‌های اقلیمی و نقش حیاتی داده‌های هواشناسی در ایمنی و توسعه پایدار مطرح می‌شود تا بدانیم چگونه یک داده هواشناسی را به اطلاع رسانه‌ها می‌گذاریم.

وی ادامه داد: اداره‌کل هواشناسی خراسان جنوبی با بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت، از نهادهای کلیدی در پایش اقلیم و پیش‌بینی وضعیت جوی است؛ نهادی که خدمات تخصصی خود را به حوزه‌های کشاورزی، هوانوردی، منابع طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه می‌دهد.

اهمیت داده‌های هواشناسی در بخش هوانوردی

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهارکرد: از پرواز هواپیماهای غول پپکر تا سفر یک گردشگر تا آبیاری یک کشاورز همه و همه به داده‌های هواشناسی نیاز دارد.

وی بیان کرد: بخش‌هایی از فعالیت اداره کل هواشناسی ۲۴ ساعته است چرا که با بخش هوانوردی و پرواز و امنیت جان انسان‌ها مرتبط است و همکار ما نه تنها باید بر سر شیفت خود حاضر بوده بلکه در آن ساعات با هوشیاری و دقت کامل داده‌ها را پیگیری و ثبت کند.

نخعی یادآور شد: اطلاعات هواشناسی در بخشش هوانوردی و پروازها از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است و کوچک‌ترین اخطا در ارسال داده‌های هواشناسی به بخش فرودگاهی ممکن است به خسارت جبران ناپذیری منجر شود.

روایت یک همزیستی علمی بین تجهیزات سنتی و فناوری تو

نخعی با اشاره به مأموریت‌های سازمان گفت: فعالیت‌های ما در دو محور اصلی تعریف شده‌اند که کاهش مخاطرات اقلیمی و پیش‌بینی وضعیت هوا است و این دو حوزه، پایه تعهدات ملی و بین‌المللی سازمان در زمینه پایش و تحلیل داده‌های هواشناسی هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۱۰ ایستگاه فعال در استان وجود دارد که شامل ایستگاه‌های باران‌سنجی، اقلیم‌شناسی، سینوپتیک اصلی و تکمیلی، فرودگاهی، جاده‌ای و گردوغبار است، ادامه داد: از این میان، ۲۶ ایستگاه خودکار به‌صورت لحظه‌ای داده‌ها را ثبت و ارسال می‌کنند.

مدی کل هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: در مرکز استان، شهر بیرجند، سه ایستگاه فعال شامل سینوپتیک اصلی، فرودگاهی و پلتفرم هواشناسی مستقر هستند.

نخعی افزود: این پلتفرم میزبان سنجنده‌هایی است که اطلاعات دما، رطوبت، فشار هوا، سرعت و جهت باد، بارش و تابش خورشید را ثبت می‌کنند.

اشاره به برخی از تجهیزات هواشناسی

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی درباره تجهیزات سنتی گفت: ادواتی مانند جعبه‌های اسکرین، دماسنج خشک و تر، دماسنج بیشینه و کمینه، سایکرومتر و باران‌سنج‌های مکانیکی هنوز در بسیاری از ایستگاه‌ها مورد استفاده‌اند.

نخعی اظهار کرد: رنگ سفید این تجهیزات برای جلوگیری از جذب انرژی خورشیدی و کاهش خطای اندازه‌گیری انتخاب شده است.

وی بیان کرد: دماسنج‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز توسط دیده‌بانان قرائت و در دفاتر مخصوص ثبت می‌شوند و همچنین دستگاه‌های ثبات، رطوبت نسبی را به‌صورت گرافی رسم می‌کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی حتی در برخی ایستگاه‌ها از موی طبیعی انسان به‌عنوان عنصر حساس رطوبتی استفاده می‌شود که با تغییر طول در اثر رطوبت، میزان آن را ثبت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با توسعه فناوری، بسیاری از ایستگاه‌ها به تجهیزات دیجیتال مجهز شده‌اند. خاطر نشان کرد: دستگاه‌های خودکار هواشناسی قادرند داده‌های دما، رطوبت، فشار، باد و بارش را به‌طور پیوسته ثبت و ارسال کنند و در بخش باران‌سنجی نیز دستگاه‌های مکانیکی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که پس از رسیدن بارش به ۱۰ میلی‌متر، به‌صورت خودکار تخلیه می‌شوند.

خورشید، خاک و تبخیر؛ جزئیاتی که توسعه را می‌سازند

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به سایر شاخص‌های مورد سنجش گفت: اندازه‌گیری تبخیر از طریق دماسنج‌های مستقر در آب انجام می‌شود تا کمینه و بیشینه دمای آب ثبت شود.

نخعی تأکید کرد: در ایستگاه‌های کامل، دستگاه اندازه‌گیری انرژی تابشی خورشید با استفاده از گوی شیشه‌ای و کارت‌های حساس، زمان تابش خورشید را ثبت می‌کند و سنسورهای بالا و پایین، میزان انرژی دریافتی و بازتابی زمین را می‌سنجند.

وی افزود: در ایستگاه‌های مجهز، دماسنج‌هایی در عمق‌های مختلف خاک تا یک متر قرار داده شده‌اند که دمای لایه‌های مختلف را ثبت می‌کنند و این اطلاعات، به‌ویژه برای مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، اهمیت فراوانی دارند.

نخعی اظهار کرد: میزان دمای خاک از آن جهت برای کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است که ریشه گیاه در عمق خاک است و میزان تاب آوری هر گیاه در دماهای مختلف متفاوت است.

هشدارهایی که جان می خرند

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به هشدارهای اقلیمی اخیر اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته، نخستین یخبندان زودرس پاییزه در استان ثبت شد.

نخعی بیان کرد: در شهرستان سربیشه، دمای منفی ۱.۱۴ درجه سلسیوس به‌عنوان سردترین نقطه استان گزارش شد که اداره‌کل هواشناسی با صدور هشدارهای سطح زرد و نارنجی، کشاورزان را از این پدیده مطلع کرد تا اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.

به گفته او، هر هشدار هواشناسی می‌تواند به معنای حفظ جان، محصول و سرمایه باشد. پیش‌بینی دقیق و واکنش به‌موقع، مرز میان خسارت و نجات است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به بحث تغییر اقلیم گفت: هر چند ما شاهد افزایش دما در سطح کره زمین و کشور خودمان هستیم ولی باید به این نکته توجه ویژه داشت که یکی از الزامات باران و در واقع الزامی اولیه سرما و کاهش دما است.

نخعی افزود: از این جهت هر اقدامی که در راستای عدم افزایش دما می‌توانیم انجام دهیم نباید دریغ شود.