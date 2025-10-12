روشنی: دستگاه های اجرایی ایلام تمامی املاک خود را سنددار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک روشنی روز یکشنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان بازرسی ایلام با رئیس کل دادگستری استان، به مناسبت چهلوچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: تعامل سازنده دستگاه قضایی با سازمان بازرسی موجب تقویت سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی شده است.
وی با اشاره به عملکرد یکساله بازرسی استان گفت: در طول سال گذشته، ۲۱۸ مورد بازرسی در دستگاههای اجرایی ایلام انجام و ۵۹۰ پیشنهاد اصلاحی ارائه شده که همگی تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی و مختومه شدهاند.
روشنی اعلام کرد که در حوزه نظارت، ۱۸ گزارش کیفری، ۱۰۰ گزارش تخلفاتی و چهار گزارش در چارچوب ماده ۶ قانون ارتقای نظام سلامت ثبت شده و اثربخشی مالی اقدامهای نظارتی بازرسی در سال گذشته به بیش از ۴۳۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: از میان بیش از دو هزار آسیب شناساییشده در کشور، ۲۳۰ مورد به عنوان گلوگاه فساد در قالب بازرسیهای برنامهای شناسایی شده که تاکنون ۵۰ مورد آن به نتیجه رسیده است.
بازرسکل ایلام همچنین از تشکیل هیأتهای بازرسی ویژه اربعین در مرز مهران خبر داد و گفت: این مأموریت بدون مشکل خاصی انجام شد و مجوز تأسیس دفتر نمایندگی سازمان بازرسی در شهرستان مهران نیز صادر شده است.
عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام در این نشست ضمن تبریک سالگرد تأسیس سازمان بازرسی، صداقت، شجاعت و نفوذناپذیری کارکنان این سازمان را الگویی برای مدیران دانست و تأکید کرد که این مجموعه نماد تعهد واقعی به اهداف قانونی و الهی نظام است.
این دیدار به مناسبت چهلوچهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و در پایان با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاشهای بازرسکل قضایی استان ایلام قدردانی بهعمل آمد.
