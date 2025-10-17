علیمحمدی:دستگاه قضایی برای فعال کردن۷۵واحد تولیدی ایلام اقدام کرده است

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت مجدد واحد تولیدی کارخانه آرد ایوان در هفته آینده خبر داد.

وی گفت: کارخانه آرد ایوان که در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات حقوقی از چرخه تولید خارج شده بود، اکنون با رفع موانع و انجام آزمایش‌های اولیه آماده آغاز تولید است.

علیمحمدی افزود: مجوز فعالیت صادر شده و تنها انتظار سهمیه شهرستان باقی مانده تا تولید آرد در این واحد صنعتی آغاز شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌های گذشته این شرکت، اظهار کرد: بخشی از بدهی‌ها مشخص و بخش باقی‌مانده نیز در حال نهایی شدن است و فعالیت فعلی کارخانه ارتباطی با بدهی‌های پیشین ندارد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس دادگاه بخش زرنه در حل مشکلات حقوقی این واحد، گفت: پیگیری‌های مستمر قضائی سبب شد زمینه بازگشت این کارخانه به چرخه تولید فراهم شود.

علیمحمدی همچنین از حمایت دستگاه قضائی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد در استان خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۷۵ کارخانه و مؤسسه تولیدی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای رفع مشکلات آن‌ها اقدامات قانونی صورت گرفته است.

کارخانه آرد ایوان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن محصول از جمله واحدهای صنعتی مهم شهرستان ایوان به شمار می‌رود که با بهره‌برداری دوباره آن، زمینه اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تقویت خواهد شد.