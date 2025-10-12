مرادی: ۴۵ هزار تُن کیوی سالانه در رودسر تولید می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر یکشنبه در بازدید از باغات کیوی روستای سلاکجان واجارگاه گفت: رودسر با ۱۴۲۰ هکتار باغ کیوی، پس از شهرستانهای دیگر، رتبه دوم سطح زیرکشت این محصول را در استان گیلان به خود اختصاص داده است و سالانه حدود ۴۵۰۰۰ تن کیوی تولید میکند.
وی افزود: با پیگیریهای استاندار و نماینده مردم رودسر و املش و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، زمان صادرات کیوی رودسر به مهرماه سال جاری منتقل شده است که امیدواریم در سالهای آینده این زمان کاهش یابد.
مرادی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کیویکاران و تولیدکنندگان اظهار داشت: در نخستین جلسه با حضور نماینده دولت، کیویکاران و سردخانهداران تصمیمات خوبی گرفته شد و در جلسه آتی، مشکلات تولیدکنندگان شناسایی و به استاندار گیلان منعکس خواهد شد.
فرماندار رودسر بر ضرورت ایجاد وفاق و هماهنگی میان سردخانهداران و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: هدف ما همکاری جمعی برای رفع مشکلات حوزه کیوی و فراهم آوردن زمینه درخشش رودسر در عرصه صادرات این محصول است.
