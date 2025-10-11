به گزارش خبرنگار مهر، جلسهای با محوریت بررسی وضعیت رودخانه کارون عصر امروز شنبه به ریاست شاهین هاشمی، فرماندار شهرستان خرمشهر و با حضور عسکری، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، عبدالهیزاده شهردار خرمشهر و رشیدیپور رئیس اداره محیطزیست شهرستان برگزار شد.
در این نشست، موضوع لایروبی رودخانه کارون توسط اداره کل بندر و دریانوردی، ساماندهی اسکلهها و رفع مشکلات زیستمحیطی حاشیه رودخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شاهین هاشمی با تأکید بر اهمیت راهبردی و زیستمحیطی رودخانه کارون اظهار کرد: کارون فقط یک رودخانه نیست؛ شریان حیاتی خرمشهر است. ضروری است دستگاههای اجرایی با همکاری و هماهنگی مستمر، روند لایروبی و پاکسازی سواحل کارون را تسریع کرده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات زیستمحیطی را در دستور کار فوری خود قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی این رودخانه افزود: احیای کارون، احیای هویت خرمشهر است. نباید اجازه دهیم این سرمایه طبیعی بهدلیل بیتوجهی از دست برود.
در پایان این جلسه، مقرر شد دستگاههای مسئول با تشکیل کارگروه تخصصی، نقشه راه ساماندهی رودخانه کارون و رفع موانع زیستمحیطی حاشیه آن را تدوین و اجرای آن را با جدیت پیگیری کنند.
