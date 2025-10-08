به گزارش خبرنگار مهر، الهام الماسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه این سیل‌بند در سیلاب‌های سال‌های اخیر دچار آسیب جدی شده و به یک نقطه خطرآفرین تبدیل شده بود، موضوع پیشتر در جلسات مدیریت بحران شهرستان و استان مورد بررسی قرار گرفته بود.

وی افزود: متولی اصلی این پروژه وزارت کشور بوده است، اما به‌دلیل اهمیت بالای موضوع و به‌منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی و راه‌های اصلی روستاهای منطقه، تکمیل این عملیات به‌طور فوری در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفت و اجرا شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: در این طرح، بخش‌های آسیب‌دیده سیل‌بند به طور کامل ترمیم و بازسازی شدند و بدنه اصلی تقویت شد همچنین طول کلی سیل‌بند با افزایش قابل توجهی به ۱۳۰۰ متر رسید.

الماسی با بیان اینکه مسیر هدایت آب به‌منظور افزایش کارایی و دبی عبوری، لایروبی کامل شده، تاکید کرد: اجرای این اقدامات، علاوه بر کاهش محسوس خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی، امنیت مسیر ریلی و زیرساخت‌های حیاتی منطقه را به شکل مطلوبی تضمین می‌کند.

وی یادآور شد: مبلغ کل هزینه شده برای اجرای این طرح بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بوده که تماماً از محل اعتبارات داخلی شرکت آب منطقه‌ای تأمین و هزینه شده است.