جشنواره ملی کاریکاتور مدیریت مصرف آب در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از ارسال ۴۴۵ اثر از ۱۶۶ کارتونیست کشور به جشنواره ملی کاریکاتور مدیریت مصرف آب و تجلیل از برگزیدگان این رویداد هنری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی بعد از ظهر یکشنبه در جشنواره ملی کاریکاتور با محوریت مدیریت مصرف آب که با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: در مجموع ۴۴۵ اثر از ۱۶۶ کارتونیست از استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در دو بخش «بزرگسالان» و «کودک و نوجوان» مورد داوری قرار گرفتند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب و استفاده از زبان هنر در انتقال پیام‌های اجتماعی دانست و افزود: در شرایط کنونی که کشور با چالش کم‌آبی روبه‌روست، هنرمندان می‌توانند با خلق آثار خلاقانه، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی عمومی و اصلاح الگوهای رفتاری در جامعه ایفا کنند.

داودی با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور گفت: حضور هنرمندان از استان‌های مختلف نشان از دغدغه‌مندی جامعه هنری نسبت به مسئله آب دارد و این امر می‌تواند موجب شکل‌گیری گفتمانی فرهنگی در زمینه صرفه‌جویی و حفاظت از منابع حیاتی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: این جشنواره با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نهادهای فرهنگی و هنری برگزار شد و آثار برتر پس از داوری نهایی، در نمایشگاهی برای عموم علاقه‌مندان به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی در ادامه بر اهمیت تلفیق هنر و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و گفت: امروز یکی از راه‌های مؤثر در آموزش و تغییر نگرش عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری است؛ زیرا هنر می‌تواند پیام‌های زیست‌محیطی را به زبانی ساده، لطیف و ماندگار منتقل کند.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جوایز تقدیر شد. داودی ضمن قدردانی از تمامی شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویدادهایی بتواند در تقویت فرهنگ مدیریت مصرف آب و صیانت از منابع آبی استان و کشور نقش مؤثری داشته باشد.

