به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با عنوان «مقاومت زنده است» روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، ساعت ۱۰ صبح با حضور علی شعبانی، کارشناس برجسته مسائل منطقه‌ای، در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این نشست در راستای تبیین و تحلیل تحولات اخیر محور مقاومت و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم مظلوم فلسطین برگزار می‌شود و فرصتی برای بررسی ابعاد مختلف مقاومت اسلامی و ایستادگی ملت‌های منطقه در برابر اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی خواهد بود.

نشست «مقاومت زنده است» با همکاری و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان بسیج دانشجویی، دفتر بسیج اساتید، گروه‌های جهادی و فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تدارک دیده شده است.

در این برنامه، سخنران اصلی علی شعبانی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، به تحلیل نقش جبهه مقاومت در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه و آینده آرمان آزادی قدس شریف خواهد پرداخت و دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی می‌توانند در این نشست شرکت و پرسش‌های خود را مطرح کنند.