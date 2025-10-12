  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

نشست «مقاومت زنده است» در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار می‌شود

نشست «مقاومت زنده است» در دانشگاه آزاد کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- نشست تخصصی «مقاومت زنده است» با سخنرانی علی شعبانی، کارشناس مسائل منطقه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با عنوان «مقاومت زنده است» روز دوشنبه ۲۱ مهرماه، ساعت ۱۰ صبح با حضور علی شعبانی، کارشناس برجسته مسائل منطقه‌ای، در سالن آمفی‌تئاتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این نشست در راستای تبیین و تحلیل تحولات اخیر محور مقاومت و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم مظلوم فلسطین برگزار می‌شود و فرصتی برای بررسی ابعاد مختلف مقاومت اسلامی و ایستادگی ملت‌های منطقه در برابر اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی خواهد بود.

نشست «مقاومت زنده است» با همکاری و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان بسیج دانشجویی، دفتر بسیج اساتید، گروه‌های جهادی و فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تدارک دیده شده است.

در این برنامه، سخنران اصلی علی شعبانی، کارشناس مسائل منطقه‌ای، به تحلیل نقش جبهه مقاومت در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه و آینده آرمان آزادی قدس شریف خواهد پرداخت و دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی می‌توانند در این نشست شرکت و پرسش‌های خود را مطرح کنند.

