کشف انبار ۴۲ میلیاردی احتکار کالا در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان بیرجند صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی اجرای طرح نظارتی پایش انبارها و مبارزه با احتکار در سطح استان و دریافت گزارشی مبنی بر وجود برنج، شکر و لاستیک احتکار شده در یک انبار نگهداری کالا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های میدانی و بازرسی از محل، کالاهای احتکار شده کشف و پس از تکمیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

تهوری با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با پدیده احتکار، بیان کرد: احتکار کالاهای اساسی موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان بیرجند ادامه داد: مقابله جدی با محتکران، علاوه بر جلوگیری از سوء‌استفاده‌های اقتصادی، نقش مهمی در ثبات بازار و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و نظارتی کشور دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای صنفی موظفند اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالا را در سامانه جامع تجارت و اطلاعات انبار را در سامانه جامع انبارها به‌صورت دقیق ثبت کنند.

تهوری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، گران‌فروشی یا فعالیت مشکوک در انبارها، گزارش‌های خود را از طریق تلفن ۱۲۴ به‌صورت شبانه‌روزی و یا به‌صورت حضوری در ساعات اداری به معاونت بازرسی اداره کل صمت استان اطلاع دهند.