به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران صبح امروز در تهران برگزار شد.

مهدی میر سیدی، مدیر پروژه‌های غرب و جنوب غرب استان تهران در ابتدای این نشست از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و ترافیکی با هدف بهبود دسترسی‌های شهری و کاهش گره‌های ترافیکی در این مناطق خبر داد.

وی با اشاره به اثرگذاری بالای پروژه‌های اجتماعی و مذهبی در این محدوده گفت: از قسمت جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ارتباط کاملی به سمت تهران و شهرستان‌ها وجود نداشت و مردم برای تردد ناچار به استفاده از دوربرگردان‌ها بودند. با احداث تقاطع شبدری در این مسیر، دسترسی روانی از سمت شهر و خارج از تهران ایجاد شد.

میر سیدی افزود: در بزرگراه لشکری نیز که همواره با گره ترافیکی مواجه بودیم، برای بهبود دسترسی به اتوبان تهران–کرج اقدامات مؤثری انجام شد. همچنین در بزرگراه آزادگان، تعریض مسیر و اصلاح هندسی نقاط گره‌دار صورت گرفت و مشکل ترافیک در آن بخش‌ها برطرف شد.

وی با اشاره به اجرای پروژه زیرگذر جدیدی در محدوده بیمارستان‌ها و شهرک‌های غرب تهران بیان کرد: این خیابان پیش‌تر بن‌بست بود و امکان تردد وجود نداشت. با احداث زیرگذر، امکان دسترسی از بلوار چمران و بلوار امام خمینی به بزرگراه‌های شهید حکیم و همت فراهم شد.

مدیر پروژه‌های غرب و جنوب غرب تهران با اشاره به پروژه‌های فعال در پهنه جنوبی و غربی پایتخت گفت: در حال حاضر احداث بزرگراه دوگاز و پروژه تقاطع بزرگراه شهید ستاری با بزرگراه شهید فهمیده از جمله پروژه‌های مهم در دستور کار است. تقاطع شهید ستاری به‌ویژه در بخش جنوبی و محل تلاقی با مترو و اتوبان تهران–کرج یکی از گره‌های ترافیکی مهم شهر محسوب می‌شود. با اجرای این پروژه تا اواخر پاییز امسال، بخشی از این مشکل رفع خواهد شد.

میر سیدی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرا، تقاطع غیرهم‌سطح شهر آفتاب با اتوبان تهران–قم (خلیج فارس) است. با توجه به موقعیت نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب و شهر کهریزک، این پروژه موجب تسهیل ارتباط تهران، قم و شهرستان‌های اطراف و همچنین بهبود دسترسی به آستان مقدس حضرت امام (ره) در ایام مذهبی خواهد شد.

وی درباره نتایج مطالعات ترافیکی پروژه‌ها گفت: تمامی این طرح‌ها بر اساس نیازسنجی‌ها و مطالعات دقیق ترافیکی طراحی شده‌اند و از اثرگذاری بالایی در کاهش بار ترافیکی برخوردارند.

میر سیدی در توضیح دستاوردهای پروژه راست‌گرد بزرگراه شهید ستاری اظهار کرد: با اجرای این طرح و رفع کمبود گردش شمال به غرب شهید لشکری، شاهد کاهش ۳۵ درصدی ترافیک در این محدوده بودیم و حجم مازاد ترافیکی با احداث این راست‌گرد حذف شد.

وی در ادامه گفت: پروژه دوگاز حدفاصل شمال از سه‌راه کرمان‌موتور در محدوده شهرداری منطقه ۲۱ آغاز می‌شود و پس از طی ۲.۷ کیلومتر به بزرگراه خرازی (همت) می‌رسد. این طرح شامل احداث پنج دستگاه پل اصلی است و یکی از ارتباطات کلیدی شمال و جنوب تهران محسوب می‌شود که با بهره‌برداری کامل، نقش مهمی در ساماندهی ترافیک ایفا خواهد کرد.

می‌رسیدی زمان بهره‌برداری از این پروژه را تا پایان پاییز امسال یا حداکثر سه‌ماهه چهارم سال اعلام کرد و گفت: این پروژه در سه فاز تعریف شده است؛ فاز نخست از بخش جنوبی شهید فهمیده آغاز می‌شود و با احداث دو دستگاه ارتباطی، بزرگراه دوگاز را به غرب بزرگراه شهید فهمیده متصل می‌کند. در ادامه نیز با اجرای دوربرگردان، پروژه به‌صورت کامل تکمیل خواهد شد.

